По проекту бюджета Жуковского состоятся публичные слушания

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
По проекту бюджета городского округа Жуковский 7 декабря проведут публичные слушания. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Уточняется, что публичные слушания будут посвящены теме бюджета городского округа Жуковский на следующий, 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. При этом, более детально ознакомится с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации подмосковного городского округа.
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