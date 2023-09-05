По результатам голосования жителей в Подмосковье отремонтировали более 250 дорог

Фото: Минтранс МО
«В этом году почти треть адресов в программе – результат голосования жителей. С начала ремонтного сезона дорожники заменили около 300 км покрытия более чем на 250 муниципальных и региональных дорогах. В рамках нацпроекта отремонтировано примерно 140 км покрытия на 33 региональных дорогах», – пояснил зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
В рамках нацпроекта самый масштабный объём работ выполнен в Егорьевском городском округе. Там по выбору жителей отремонтировали шесть участков региональных дорог протяжённостью 38 км.
Читайте также:
Более 100 тыс жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» за ремонт дорог
В Можайске отремонтировали автодорогу, соединяющую несколько населённых пунктов
В Подмосковье отремонтировали три искусственных сооружения