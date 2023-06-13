По трассе М-11 «Нева» 14 июня запустят беспилотные «КамАЗы»

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Минтранс РФ: Беспилотные грузовики «КамАЗ» запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня
По трассе М-11 «Нева» 14 июня будут запущены беспилотные грузовики «КамАЗ». Они доставят из Санкт-Петербурга в Москву коммерческие грузы, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс.
Отмечается, что проработка беспилотной доставки грузов осуществляется в соответствии с программой экспериментального правового режима (ЭПР). Согласно программе, на трассе М-11 могут эксплуатироваться беспилотные транспортные средства, прошедшие проверку в лаборатории ФГУП "НАМИ" и зарегистрированные в МВД как беспилотные. В настоящее время только «КамАЗы» полностью соответствуют всем критериям.
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«В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики «КамАЗ» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил провал Lada на экспортных рынках. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян