По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения

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Масштабная проверка систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровнях запланирована на 4 октября во всех регионах России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ агентству РИА Новости.
В рамках этой проверки будет проведен тестовый запуск сирен и громкоговорителей, а также будет проведено замещение эфира обязательных общероссийских общедоступных телевизионных и радиоканалов. Информация о проверке также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».
МЧС РФ рекомендует в случае звучания сирены сохранять спокойствие и не паниковать. Далее, рекомендуется включить телевизор на любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.
Эти мероприятия позволят оценить работоспособность конечных средств оповещения и готовность дежурного персонала, ответственного за запуск систем оповещения населения.
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МЧС РФ рекомендует в случае звучания сирены сохранять спокойствие и не паниковать. Далее, рекомендуется включить телевизор на любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.
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Артем Кузьмин