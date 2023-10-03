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По всей России проверят систему оповещения населения: как это связано с СВО

МЧС: 4 октября по всей России пройдет проверка системы оповещения населения
03 октября 2023, 12:06
Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Во всех регионах России пройдет проверка систем оповещения населения при возникновении ЧП. Редакция «Радио 1» расскажет, как действовать при сигнале и связана ли учебная тревога с СВО.

Проверка систем оповещения 2023


Крупномасштабная проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 4 октября. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале МЧС России. В ведомстве уточнили, что во всех регионах страны зазвучат сирены и громкоговорители, а эфир общероссийских телерадиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

Что делать при сигнале «Внимание всем!»?


В МЧС России призывают жителей страны сохранять спокойствие при срабатывании систем оповещения. В ведомстве пояснили, что проверка систем позволяет оценить готовность дежурного персонала к действиям при введении ЧП на территории страны, а также убедиться в работоспособности систем оперативного доведения информации до населения. В ведомстве рассказали, что при срабатывании сигнала оповещения, необходимо включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.


В Севастополе разработали алгоритм оповещения населения об угрозе воздушной атаки
В Севастополе разработали алгоритм оповещения населения об угрозе воздушной атаки

4 октября россияне услышат сигнал «Внимание всем!», который стал единым для любых уровней опасностей. После него последует сообщение о дальнейших действиях населения. Необходимо прослушать информацию и выполнить все рекомендации.

Причина проверки системы оповещения


Прежде в ряде украинских каналах появилась информация, что в России будет проведена проверка систем оповещения населения из-за угрозы обстрелов российских территорий со стороны ВСУ. Однако подобная информация действительностью не является.
Диагностики систем оповещения населения проводятся в России регулярно и не связаны с ходом СВО.

Комплексные проверки готовности региональных и муниципальных систем оповещения должны проводиться дважды в год. Соответствующее правило закреплено в постановлении правительства. О предстоящих проверках заблаговременно предупреждается население, чтобы не допустить паники среди граждан.

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Комлесхоз МО рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни
03 октября 2023, 12:20

Фото: istockphoto / Олег Копьёв

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области пожаров на территории лесного фонда Московской области 2 октября не выявили.

Во вторник, 3 октября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс, в Луховицком, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В среду, 4 октября на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс, в Луховицком, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В четверг, 5 октября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#лесные пожары
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Шойгу раскрыл планы по дополнительной мобилизации в России
Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет
03 октября 2023, 12:13

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что в России не планируется проводить дополнительную мобилизацию для выполнения задач специальной военной операции.
«Планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО», - заявил Шойгу.

Он уточнил, что за сентябрь контракт с Минобороны заключили 50 тысяч человек. Всего за текущий год заключено более 350 тысяч контрактов на прохождение военной службы в зоне СВО.

Он также подчеркнул, что призывников не будут отправлять на службу в зону спецоперации.

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#минобороны
#шойгу
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Молодогвардеец Реутова Тихон Солдатов: «Герои совершают поступки, достойные уважения»
03 октября 2023, 11:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

В Центре поддержки семей мобилизованных подмосковного Реутова провели очередную встречу с бойцами СВО и их близкими, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
На традиционную пятничную встречу в Фонд социальной поддержки населения Реутова пришли три бойца с позывными Малой, Жук и Дизель. За кружкой чая в теплой дружественной обстановке бойцы СВО рассказали о себе.
«Подобные встречи помогают нам узнать, что волнует солдат, ветеранов СВО и их близких. Помогаем разрешить их вопросы. Обсуждаем насущные вопросы, записываем, что необходимо бойцам на передовой. Затем собираем гуманитарный груз и при первой возможности адресно передаем», — отметила руководитель Центра поддержки семей мобилизованных Анна Бабалова.   
Участниками встречи стали и волонтеры местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Реутова. Артем Алехин и Тихон Солдатов для бойцов СВО принесли продукты, книги. Молодые люди также помогли загрузить гуманитарный груз, который отправился на передовую. 
«Приятно, что в городе есть патриоты, которые защищают мирных граждан. Стараются, чтобы у каждого человека было мирное небо над головой, чтобы люди жили счастливо и государство продолжало развиваться. Герои совершают поступки, достойные уважения», — поделился молодогвардеец Тихон Солдатов. 
Напоминаем, что в Балашихе работает областной центр отбора и подготовки желающих заключить контракт на военную службу с Минобороны РФ по адресу: г.Балашиха, Восточное шоссе, владение 2. Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи. 
 
Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, в чат-боте @contractMObot, на сайте контрактмо.рф. Телефон военного комиссариата Реутова: 7(909) 903-54-19.

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В Подмосковье обезвредили семь гранат и два миномётных снаряда
Снаряды и гранаты времён Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье
03 октября 2023, 11:26

Фото: iStock/Diy13

В Можайском и Рузском городских округах Московской области обнаружено и обезврежено семь ручных гранат и два миномётных снаряда времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Один боеприпас, как уточняет Агенство городских новостей «Москва», был найден в деревне Моденово Можайского округа. Его откопали местные жители в нескольких метрах от жилого дома. Неделей ранее в этом месте уже нашли две миномётные мины.

В лесной зоне около деревни Апальщино Рузского округа поисковый отряд «Эхо войны» обнаружил восемь снарядов.

Было установлено, что среди найденных единиц вооружения есть семь ручных гранат и две миномётные мины. Они были обезврежены специалистами.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Волоколамском городском округе было обнаружено и обезврежено семь боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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#мина
#снаряд
#подмосковье
#мособлпожспас
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Суд приговорил главу «Русского молока» Бойко-Великого к 6,5 годам колонии
03 октября 2023, 11:22

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Черёмушкинский районный суд города Москвы приговорил к 6,5 годам колонии президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 миллионов рублей. Информацию сообщает РИА Новости.

«Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — олзвучила приговор судья Валерия Боднарь. 
Ранее прокурор запрашивал Бойко-Великому 9 лет колонии общего режима. Оглашение продолжается, еще не все решения по соучастникам озвучены.

Вместе с главой «Русского молока» в хищении денег у банка «Кредит Экспресс» обвиняют понедельников: генерального директора ростовского банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова,  главного бухгалтера Марию Антонову, акционера банка Татьяну Макаренко, старшего экономиста отдела кредитования Егора Пихтина и начальника кредитного отдела Анастасию Новотную.

Суд провел уже около 100 заседания по этому делу. Слушанье проходит с лета 2021 года.

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#приговор
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#новости
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Астролог Грохотова раскрыла особенности детей, рождённых осенью
Астролог Грохотова: дети, рождённые под знаком Весов, очень дисциплинированы
03 октября 2023, 10:58

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Астролог Анастасия Грохотова в беседе с Москвой 24 рассказала, какими особенностями обладают дети, рождённые осенью под знаками Девы, Весов и Скорпиона.
Первым осенним знаком зодиака является Дева. Дети, рождённые под этим знаком, имеют высокое интеллектуальное развитие. Они быстро учатся читать и считать, легко запоминают тексты, а также даты и термины. Им важен порядок во всём, поэтому они придают много внимания правильности и чёткости выполнения какого-то дела. 

При этом, дополняет собеседница Москвы 24, таким детям важно чувствовать поддержку, а также одобрение их действий, поэтому стоит как можно чаще хвалить детей за их труд.

Дети, рождённые под знаком Девы, в будущем часто становятся музыкантами, художниками, актёрами или танцорами.

Следом за Девами идут Весы. По словам Грохотовой, эти дети учатся чуть похуже, но они более дисциплинированны, из-за чего у них не возникает конфликтов с учителями и окружающими. 

Последним осенним знаком зодиака стали Скорпионы. Такие дети обладают хорошей интуицией и силой воли. Они любят простраивать стратегии и имеют хорошие способности к обучению. 

Также дети-Скорпионы любят производить впечатление на окружающих. Они всегда запоминают хорошие поступки, совершённые по отношению к ним, но и не забывают про плохое. 

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Депутат Милонов предложил признать видом спорта средневековые исторические бои
03 октября 2023, 10:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил официально признать видом спорта средневековый исторический бой. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, официальное признание таких боёв видом спорта позволит популяризовать их среди россиян, а также подготовить почву для их успешного развития. 

К тому же, Милонов добавил, что во многих странах, проводящих исторические бои, российские команды, реконструирующие события прошлого, пользуются уважением, поэтому стоит официальном признать эти бои видом спорта.

Письмо с предложением, которое имеется в распоряжении RT, депутат Виталий Милонов направил на имя министра спорта России Олега Матицына. 

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#история
#реконструкция
#спорт
#госдума
#виталий милонов
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Авария «Луны-25» произошла из-за сбоя в работе комплекса управления
03 октября 2023, 10:29

Фото: istockphoto/mikiell

Специалисты Роскосмоса установили причину аварии автоматической станции «Луна-25». В результате работы специальной комиссии удалось выяснить, что она была вызвана нештатной работой бортового комплекса управления.
В приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) не включился  вовремя блок акселерометров из-за возможного попадания в один массив команд с разными приоритетами их исполнения прибором. В результате при попытке коррекции движения космического  аппарата для его перехода с круговой лунной орбиты на эллиптическую предпосадочную, двигательная установка работала не 84 секунды, как было запланировано, а целых 127 секунд.

В результате станция перешла на неожиданно открытую орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Блок измерения угловых скоростей не активировался из-за конфликта команд. На основании изучения причины аварии будут разработаны рекомендации по проведению дополнительных проверочных мероприятий при последующих миссиях на Луну.

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#станция
#аварии
#рекомендации
#луна
#роскосмос
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Россиянам рассказали, какие профессии пользуются наименьшим спросом
Наименьшее число вакансий размещено для бортпроводников и гейм-дизайнеров
03 октября 2023, 10:16

Фото: iStock/Halfpoint

Россиянам рассказали, по каким специальностям размещено меньше всего вакансий, а также о том, какие сферы менее востребованы среди соискателей. Об этом в беседе с RT сообщили представители платформ hh.ru и «Работа.ру».
За последние несколько месяцев, как сообщает собеседница RT Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru, наименьшее количество вакансий было размещено по таким специальностям как: бортпроводник, дизайнер компьютерных игр, андеррайтер (специалист, оценивающий риски по страховому договору с целью расчёта страховой премии), «комплаенс-менеджер» (специалист, который приводит деятельность компании к соответствующим требованиям законодательства, социальных, корпоративных и этических норм), а также режиссёр/сценарист.

Уточняется, что специальность бортпроводник уже в течение года находится в антирейтинге по числу открытых вакансий. Это связано с сокращением числа международных рейсов. 

Также Игнатова пояснила, что спрос на творческие профессии, такие как гейм-дизайнер и режиссёр/сценарист, никогда не будет широко представлен.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что спрос на вакансии связан с популярностью отрасли. Так, в сферу услуг стремится каждый пятый россиянин, рассматривая, в основном, вакансию менеджера по продажам. А вот специалисты по библиотечному делу менее востребованы из-за непопулярности данной области.

Специалист подытожил, что менее востребованы специалисты областей культуры и образования. За прошедшее лето на вакансии этих сфер откликнулся всего 1% соискателей. 

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