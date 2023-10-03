По всей России проверят систему оповещения населения: как это связано с СВО

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Проверка систем оповещения 2023
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 4 октября. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале МЧС России. В ведомстве уточнили, что во всех регионах страны зазвучат сирены и громкоговорители, а эфир общероссийских телерадиоканалов будет замещен информацией по безопасности.
Что делать при сигнале «Внимание всем!»?
В МЧС России призывают жителей страны сохранять спокойствие при срабатывании систем оповещения. В ведомстве пояснили, что проверка систем позволяет оценить готовность дежурного персонала к действиям при введении ЧП на территории страны, а также убедиться в работоспособности систем оперативного доведения информации до населения. В ведомстве рассказали, что при срабатывании сигнала оповещения, необходимо включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.
4 октября россияне услышат сигнал «Внимание всем!», который стал единым для любых уровней опасностей. После него последует сообщение о дальнейших действиях населения. Необходимо прослушать информацию и выполнить все рекомендации.
Причина проверки системы оповещения
Прежде в ряде украинских каналах появилась информация, что в России будет проведена проверка систем оповещения населения из-за угрозы обстрелов российских территорий со стороны ВСУ. Однако подобная информация действительностью не является.
Диагностики систем оповещения населения проводятся в России регулярно и не связаны с ходом СВО.
Комплексные проверки готовности региональных и муниципальных систем оповещения должны проводиться дважды в год. Соответствующее правило закреплено в постановлении правительства. О предстоящих проверках заблаговременно предупреждается население, чтобы не допустить паники среди граждан.
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