Победители конкурса «Семья года» из Подмосковья отметили День матери на выставке «Россия»

Православные христиане начинают держать Рождественский пост с 28 ноября. Это последний из четырех многодневных постов календарного года. Верующие готовятся к встрече самого радостного и зимнего праздника. Редакция «Радио 1» расскажет, сколько будет длиться пост, что можно и нельзя делать, и какие традиции православная церковь призывает чтить.