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Победители конкурса «Семья года» из Подмосковья отметили День матери на выставке «Россия»

27 ноября 2023, 18:17
Фото: Минтруд РФ

Фото: Минтруд РФ

Посетители экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» отметили на международной выставке-форуме «Россия» День матери. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«Утром друзья из Нижегородской области спели, обучили гостей стенда городецкой росписи и рассказали о семейных традициях региона. Днём дети поздравили любимых мам, вручили им открытки и бумажные цветы, которые смастерили на творческом мастер-классе. А вечером на площадку приехали многодетные семьи из разных регионов страны», – говорится в сообщении.
Победители конкурса «Семья года» открыли обновлённую медиаинсталляцию «СемьЯ». Теперь на внешней стороне цифрового тоннеля – фото-истории 17 победителей конкурса «Семья года» разных лет. Большинство участников проекта – активные многодетные семьи.


В министерстве поблагодарили за участие семьи победителей Всероссийского конкурса «Семья года 2022», в том числе семью Мусихиных из Московской области, а также семьи Васильевых из Москвы, Гуляевых из Тульской области, Снежковых из Тверской области.

Также в праздновании приняли участие победители конкурса «Семья года 2021» – Гандалиповы из Ленинградской области и Королёвы из Санкт-Петербурга.

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Каширские долголеты открывают для себя Подмосковье
27 ноября 2023, 18:26

Фото: администрация городского округа Кашира

На экскурсию в подмосковный Зарайск поехала группа участников проекта «Активное долголетие» из Каширы.
Экскурсанты прошли по улочкам древнего города и познакомились с архитектурой Зарайска.  

Люди старшего поколения узнали об основании Зарайска. Им рассказали, что именно здесь собирал свои дружины Евпатий Коловрат и начал освободительное движение Дмитрий Пожарский. Также именно в Зарайске остановили наступление немцев в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсионная группа побывала в Иоанно-Предтеченском храме. Он находится на территории кремля.  
 
Присоединиться к участникам проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия можно по телефону: 8(49669) 28-147.

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#кашира
#зарайск
#зарайский кремль
#новости
#активное долголетие
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Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери
27 ноября 2023, 18:19

Фото: администрация городского округа Кашира

В Доме культуры имени Ленина состоялся праздничный концерт, который был приурочен к Дню матери.
Почетными гостями стали глава Каширы Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров и священник Валерий Сосковец.  

Михаил Шувалов поздравил жительниц Каширы с праздником и вручил почетные грамоты многодетным мамам и мамам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мама… Сколько любви в этом слове! Оно сопровождает нас всю жизнь. Мамины руки, мамины объятия. Нет ничего ближе и нежнее. И потому слова «Люблю тебя, мама» так дороги каждому»,-сказал Михаил Шувалов.
После поздравлений с концертной программой «Негасимый материнский свет» выступили творческие коллективы и артисты из Каширского городского округа.

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#кашира
#михаил шувалов
#праздник
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#день матери
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Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов
27 ноября 2023, 17:56

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, которые проводят исследования в целях реализации научно-технологического развития России. Соответствующий акт опубликовали сегодня, 27 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Стипендия выплачивается каждый месяц и назначается на срок от одного года до четырех лет. Отмечается, что кандидатов на получение стипендии может быть не более двух тысяч в год. 

Ранее сообщалось, что российский президент в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предложил затронуть тему организации работы российских зарубежных учреждений, а также обсудить отношения РФ с государствами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#интернет
#владимир путин
#президент
#стипендия
#выплаты
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Опрос: Две трети россиян хотели бы переехать за город
27 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/victorass88

Опрос сервиса «Кредитный помощник» показал, что 64% россиян хотели бы переехать за город в собственный дом.
Причинами такого переезда граждане назвали близость к природе, наличие большего пространства для жизни и отсутствие соседей на близком расстоянии.

Отмечается, что лишь четверть респондентов реально могут воплотить в жизнь свои желания по поводу приобретения нового жилья.

Как передаёт Газета.ру, основными препятствиями для покупки или аренды частного дома для респондентов являются высокая стоимость домов в желаемых локациях, большая цена содержания дома, а также пробки в сторону города.

Вместе с тем, в целом исследование показало, что опрошенные довольны состоянием своего нынешнего жилья.

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#дома
#россияне
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Молодой профлидер: сотрудница Пушкинской больницы взяла гран-при во всероссийском конкурсе
Сотрудница Пушкинской больницы взяла гран-при во всероссийском конкурсе
27 ноября 2023, 17:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Пресс‑секретарь Пушкинской больницы Алина Кашина взяла гран-при конкурса «Молодой профлидер-2023». Об этом рассказали в пресс-службе городского округа Пушкинский.
Финал соревнования проходил 21 и 22 ноября в Сочи. Всего на последний этап вышли 25 представителей работающей и обучающейся молодежи. Среди них оказалась и работница Пушкинской больницы Алина Кашина.  

Участникам нужно было выполнить нескольких заданий: рассказать о своих достижениях в рамках самопрезентации, пройти тестирование, испытания «Дебаты» и «Сюрприз». В ходе последнего участники взаимодействовали с членами жюри, они демонстрировали мотивационно-коммуникационные навыки и умение грамотно выстраивать беседу.
«Эмоции зашкаливают! Событие такого масштаба требует колоссального уровня самоорганизации и ответственности, — рассказала Алина Кашина. — Я очень благодарна Пушкинской больнице, первичной профсоюзной организации нашего медучреждения и Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения за помощь, поддержку и надежное плечо рядом».
Вскоре девушка представит отрасль здравоохранения России на конкурсе «Стратегический резерв-2023».

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#конкурс
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В музее Каширы прошли краеведческие чтения
27 ноября 2023, 17:51

Фото: администрация городского округа Кашира

25 ноября в Каширском краеведческом музее прошли II-е Краеведческие чтения.
Заседание состоялось в памятные для каширян дни обороны Каширы в ноябре 1941 года. Тогда Кашира стала прифронтовым городом. Доклады участники посвятили защитникам Каширы и каширянам, которые внесли свой вклад в Великую Победу.  

Среди выступавших был член-корреспондент РАЕН ВикторТощев. Он является сыном защитника Каширы красноармейца Дмитрия Тощева.

В ноябре 1941 года в бою с немецко-фашистскими захватчиками погибли под Каширой 7 из 12 учеников 591 школы Москва. Они были бойцами 1315 стрелкового полка 173 стрелковой дивизии (21-ая дивизия Народного ополчения), 50 Армии.

Отец Виктора Дмитриевича Тощева работал в школе учителем истории и отправился на фронт в июле 1941 года. 

Сегодня сын ветерана 173-й стрелковой дивизии Виктор Тощев, будучи членом сообщества потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны, активно работает с молодёжью. 

В Каширском краеведческом музее он уже не впервые. На заседании выступил с докладом-исследованием, который был посвящен доблестному военному прошлому бойцов 173-й стрелковой дивизии. Она воевала в Битве за Москву и участвовала в обороне Каширы в ноябре 1941 года.  

На память музею Виктор Дмитриевич подарил копии фотографий и документов из военных архивах. Также отдал в дар книгу о дивизиях Народного ополчения, воевавших в Битве за Москву и других сражениях Великой Отечественной войны.

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#кашира
#великая отечественная война
#новости
#новости подмосковья
#музей
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Молодые семьи из горокруга Пушкинский получат субсидии на покупку квартир
27 ноября 2023, 17:46

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Молодые семьи из городского округа Пушкинский получат субсидии на покупку квартир в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».
Как написал в своём телеграм-канале глава муниципалитета Максим Красноцветов, всего в Подмосковье улучшить жилищные условия смогут 270 молодых семей из 45 округов. Из них одиннадцать семей проживают на территории городского округа Пушкинский.  

«Среди них семья Симоновых. Долгое время супруги с двумя детьми проживали на съемной квартире. После получения субсидии они смогли переехать в собственную квартиру», —  рассказал глава муниципалитета. 
Стать участниками программы могут россияне до 35 лет, зарегистрированные на территории Московской области. Также они должны иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

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#семья
#субсидии
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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Рождественский пост: когда начинается, что можно есть и чего нельзя делать
27 ноября 2023, 17:38

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Православные христиане начинают держать Рождественский пост с 28 ноября. Это последний из четырех многодневных постов календарного года. Верующие готовятся к встрече самого радостного и зимнего праздника. Редакция «Радио 1» расскажет, сколько будет длиться пост, что можно и нельзя делать, и какие традиции православная церковь призывает чтить.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост


В 2023 году Рождественский пост начинается 28 ноября. Он продлится 40 дней и завершится 6 января в Сочельник. Пост не будет таким строгим, как Великий или Успенский. Вернуть привычный рацион питания православные христиане смогут уже 7 января.


Что можно есть во время Рождественского поста


Самые важные запреты по традиции – пищевые. В первый день поста нельзя есть рыбу и постное масло. С 29 ноября до 19 декабря по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно употреблять постную пищу с рыбой, по понедельникам, средам и пятницам — только с растительным маслом. 

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Основой постного стола станут каши.Самый строгий постный период – со второго по пятое января. Верующие должны употреблять строго растительную пищу, кроме того, продукты должны быть холодными и не подвергавшиеся термической обработке. Запеченные овощи есть можно, однако они должны быть остывшими.

В Рождественский Сочельник есть нельзя ничего. Запрет будет действовать до тех пор, пока на небе не появится первая звезда. После этого можно употребить отварной рис с изюмом или отваренные зерна пшеницы. Ослаблять пост можно тем, кто страдает хроническими заболеваниями, несет службу, занимается тяжелым физическим трудом. Исключения также могут составить беременные женщины и дети.


Рождественский пост: традиции


Многодневные ограничения направлены на то, чтобы подготовить верующих к очищению тела и мыслей. Пост также призван обратить внимание на необходимость посещения богослужений, чтения молитв и покаяний. Сорок дней поста напоминают православным о времени, которое Иисус провел в пустыне. Также принято вспоминать о сорокадневном посте Моисея, после которого святому явились заповеди Божьи.

                                                                                                                 Фото: iStock/dimid_86

Задача поста состоит в том, чтобы подготовиться к светлому празднику Рождества Христова, поэтому церковь настаивает, чтобы верующие не приравнивали торжество к диете.   

   

Чего нельзя делать в Рождественский пост


Кроме ограничений в пище, во время Рождественского поста нельзя злиться, сплетничать, ссориться, браниться и обижаться. Воспрещается также устраивать шумные гуляния, веселиться и путешествовать. Церковь также рекомендует отказаться от физической близости и просмотра телевизора.

Что нужно делать в Рождественский пост


Православные верующие должны особенно практиковать милосердие в дни Рождественского поста. Помогать людям, быть снисходительным, прощать, совершать подаяния – это то, что христиане должны делать во время Четыредесятницы, чтобы очистить душу.
Кроме того, православным следует ходить в храмы, читать молитвы, совершать обряды крещения.


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#беременные
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Жителей горгокруга Пушкинский приглашают к участию в акции «Серебряная ёлка»
27 ноября 2023, 17:38

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Жителей городского округа Пушкинский приглашают к участию в благотворительной акции «Серебряная ёлка». Об этом в своём телеграм-канале написал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
По его словам, «Единая Россия» и партийный проект «Старшее поколение» запустили Всероссийскую благотворительную акцию «Серебряная ёлка». Местное отделение «Единой России» Пушкинского присоединилось к акции, которая будет длиться до 15 декабря.
Чтобы принять участие в акции, нужно подготовить подарок для постояльцев стационарных учреждений социального обслуживания и одиноких пожилых людей. Передать его можно в местное отделение партии.
«Вы можете принести тёплые пледы, постельное белье, полотенца, средства гигиены, тёплое белье, тапочки, спортивные костюмы, домашние халаты, ночные сорочки и продуктовые наборы длительного хранения», — отметил Красноцветов.
Пункты сбора находится в городе Пушкино на улице Чехова, д. 37 и на Акуловском шоссе, д. 37 (Молодёжный центр).

Телефон для справок: 8-495-993-38-08.

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