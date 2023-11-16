Победителями финала «ТопБЛОГ» стали четыре жителя Подмосковья

Фото: istockphoto / Oleksii Didok
Четыре жителя Московской области стали победителями проекта «ТопБЛОГ». Об этом сообщила пресс-служба федерального проекта «ТопБЛОГ».
Финал третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» прошел в Москве в очном формате.
По итогам конкурса были озвучены и награждены 15 человек в категории «ТопБЛОГеры» и 25 победителей в треке «Спецноминации».
Победителями финала конкурса «ТопБЛОГеры» из Подмосковья стали Татьяна Золотарева - учитель начальных классов из Дзержинска с проектом «Будни Учителя Блогера», Екатерина Бурдаева, руководитель народного хора ЦДШИ города Химки с блогом «Екатерина Бурдаева Гусли».
Кроме этого, в «Спецноминациях» выиграли Иван Гузей в номинации «Лучший народный блог» и Валерия Тодорова в «Лучший блог о культуре ВКонтакте».
Стоит отметить, что всего в финал прочти 52 участника из 30 регионов России.
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По итогам конкурса были озвучены и награждены 15 человек в категории «ТопБЛОГеры» и 25 победителей в треке «Спецноминации».
«Социальные сети уже давно перестали быть просто местом для развлечений, они – часть нашей жизни, площадка для профессиональной реализации и обмена опытом.<…> Это был непростой путь – в течение восьми месяцев вы прошли более 60 образовательных модулей, научились у экспертов проекта и команды «ТопБЛОГа» навыкам монтажа, создания контента, сценарного искусства, актерского мастерства и не только <…>», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Победителями финала конкурса «ТопБЛОГеры» из Подмосковья стали Татьяна Золотарева - учитель начальных классов из Дзержинска с проектом «Будни Учителя Блогера», Екатерина Бурдаева, руководитель народного хора ЦДШИ города Химки с блогом «Екатерина Бурдаева Гусли».
Кроме этого, в «Спецноминациях» выиграли Иван Гузей в номинации «Лучший народный блог» и Валерия Тодорова в «Лучший блог о культуре ВКонтакте».
Стоит отметить, что всего в финал прочти 52 участника из 30 регионов России.
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Мира Полтева