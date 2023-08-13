Побережье Камчатки могут усеять трупы морских животных

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Около побережья Камчатки может разразиться экологическая катастрофа подобная той, что была в регионе в 2020 году. Тогда из-за яда в воде на восточное побережье полуострова выбросило тысячи мертвых морских животных.
При бурном размножении динофлагеллят сакситоксин — яд нервно-паралитического действия. В результате этого вода окрашивается в буро-красный цвет, часто на очень больших пространствах. Это явление получило название «красный прилив». В 2020 году оно вызвало настоящее экологическое бедствия, став причиной гибели многих тысяч морских обитателей.
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Александр Бойцов