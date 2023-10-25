Почему осенью грустно: топ — 5 советов, как избежать сезонной хандры

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Осень всегда ассоциируется с увяданием, тоской и печалью. С наступлением первых холодов люди чаще замечают подавленное настроение, упадок сил, отсутствие желания идти на работу. Редакция «Радио 1» расскажет, почему осенью становится грустно и как избежать сезонной хандры.
Почему осенью грустно
Осенняя хандра называется сезонным аффективным расстройством. Оно появляется осенью или зимой и обусловлено нехваткой мелатонина. Ритм освещенности меняется, день становится короче и организму не хватает витамина D. Сезонной депрессией страдает более 16,2 % россиян. В группу риска входят молодые люди в возрасте 18-30 лет. Психологи рекомендуют внимательно прислушиваться к своим ощущениям и не допустить перерастания осенней хандры в глубокую стадию депрессии.
Осенняя депрессия: симптомы
Особенно характерно для осенней хандры пробуждение с чувством усталости. Часто отсутствует мотивация что-либо делать, интересы утрачиваются, появляется апатия, беспричинная грусть. Люди начинают бороться с удрученным состоянием с помощью вкусной еды, сладостей или алкоголя. Спонтанное обжорство и тяга к спиртному могут привести к еще более серьезным последствиям для организма, поэтому избавляться от хандры следует теми способами, которые не «заглушают» ее на время, а позволяют восстановить защитные силы организма и психики.
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Осенняя депрессия: как бороться
Питание
Существует ряд продуктов, которые помогут улучшить настроение в осенне-зимний период. В рацион следует включать финики, инжир, фасоль, чечевицу, яйца, сыр, жирную рыбу, морскую капусту, бананы, цитрусовые и авокадо. Психологи рекомендуют питаться по времени, соблюдать режим дня и не забывать о потреблении достаточного количества воды.
Витамины
В межсезонье человеческому организму в основном не хватает витамина D, С, А, В и магния. Однако переизбыток полезных веществ также плох, как и их дефицит, поэтому рекомендуется перед применением витаминных комплексов сдать анализы. Отвары из шиповника, мед и травяные чаи помогут восполнить недостаточное количество полезных веществ и не допустят превышения их нормы.
Физическая активность
Осень — идеальное время года для того, чтобы заняться своим здоровьем и начать посещать спортзал. Умеренные физические нагрузки не просто улучшают самочувствие, но и освобождают разум от негативных мыслей. Психологи советуют посещать занятия по пилатесу или йоге. Во время нагрузок вырабатываются адреналин и эндорфин — это обеспечивает хорошее настроение и прилив сил.
Светотерапия
При сезонном эмоциональном расстройстве восстановить состояние позволит светотерапия. Исследования доктора Зигфрида Ф. Каспера подтвердили, что при светотерапии положительные изменения при сезонной депрессии были у 8 человек из 10. Чтобы создать условия, при которых организм будет получать достаточное количество витамина D, можно приобрести SAD-лампы или посетить солярий. Однако злоупотреблять таким способом улучшить настроение не стоит и перед посещением студии загара необходимо проконсультироваться с врачом.
Фото: IStock/Kseniya Romazanova
Красота
Психологи советуют приводить в порядок не только свой внутренний мир, но и внешний. Чтобы осень не казалась унылой и пасмурной в нее стоит внести яркие краски. В доме можно создать уютную атмосферу благодаря пледу или подушкам с тематическими осенними узорами. В гардероб можно добавить вещь, которая будет ассоциироваться с осенью, но приносить приятные эмоции. Это может быть любимый шарф, клатч, перчатки или зонт.
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