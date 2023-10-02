Почему стоит делать ремонт осенью и как на нем сэкономить

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Можно ли делать ремонт осенью
Вопреки убеждениям, что лучшее время для ремонта лето, многие затевают работы в квартирах осенью, что оказывается самым правильным вариантом. Одним из главных преимуществ ремонта в осеннее время года является доступность специалистов. Летом люди отправляются в отпуска, а зимой занимаются отопительными системами. Осенью специалисты более свободные. Вторым преимуществом выполнения ремонтных работ в это время года является его бюджетность. Производители и строительные магазины предлагают многочисленные скидки на товары для ремонта. Это обусловлено снижением спроса на товары. Кроме того, стоимость услуг мастеров также снижается. К дополнительному преимуществу относятся погодные условия, которые определяют комфорт работника, а также руководят процессом высыхания, застывания материалов и т.д.
Какие ремонтные работы сделать осенью
Внутренняя отделка
Реставрация мебели
Осень подходит для того, чтобы привести в порядок мебель. Ее можно покрасить, зашкурить, очистить и т.д. Если мебель покрывается лаком, ей нежелательны высокие температуры или попадание солнечных лучей. Достаточно обеспечить циркуляцию воздуха для просушивания мебели и смело можно оставить эти работы на осенний период.
Смена интерьера
Для того чтобы обновить интерьер в квартире или доме, осень является самым подходящим временем года. В магазинах уже нет очередей, а стоимость мебели или материалов существенно снижается. На доставке мебели тоже можно сэкономить. Из-за отсутствия повышенного спроса, перевозчики снижают тариф.
До скольки можно делать ремонт в квартире
Согласно Федеральному закону 13.07.2020 года N 52-ФЗ, шуметь в квартире нельзя в ночное время с 23:00 до 07:00. Однако существуют региональные нормативные акты, которые устанавливают иные пределы времени, в зависимости от особенностей региона. В Москве и Московской области действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве», а также Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Согласно нормам, проводить ремонтные работы с использованием строительных приборов по воскресеньям и государственным праздникам теперь запрещено. По рабочим дням и субботам ремонт можно проводить с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00.
Однако существует исключение. Жители новостроек могут проводить ремонтные работы без перерыва в обеденное время в течение полутора лет после сдачи дома в эксплуатацию.
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