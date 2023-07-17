Почему в России ценят штурмовик Су-25

Фото: IStock/Artyom_Anikeev
Су-25, также известный как «Грач», имеет прочную и надёжную конструкцию, которая обеспечивает ему высокую выживаемость в бою. Он обладает отличными характеристиками маневренности, которые позволяют ему эффективно выполнять задачи в условиях противодействия противника. Самолёт оснащён мощными двигателями, что позволяет ему развивать высокую скорость и обеспечивает быстрый взлёт и посадку.
Фото: IStock/Aleksandr_Gromov
При этом укреплённая конструкция самолёта обеспечивает ему высокую выживаемость в бою. Он может выдерживать значительные повреждения и продолжать выполнение боевых задач. Кроме того, у штурмовика есть несколько систем самозащиты: встроенные пулемёты и противоракетные системы, которые помогают ему противостоять противнику.
Штурмовик Су-25 имеет большой объем внутренних топливных баков, что позволяет ему длительное время находиться в воздухе без необходимости дозаправки. Это даёт ему большую оперативность и способность выполнять длительные миссии в глубоком тылу противника.
В своей истории машина успешно использовалась во многих военных конфликтах. Он прошёл Афганистан, Чечню, Грузию. Например, после распада СССР Су-25 приняли участие в двух чеченских кампаниях и в южноосетинском конфликте 2008 года. «Грач» наряду с фронтовым бомбардировщиком Су-24М составил основу контингента группировки ВКС РФ в Сирии.
Фото: IStock/IKvyatkovskaya
Сегодня же Су-25 продолжает служить в рядах многих стран по всему миру, в том числе в России и других бывших советских республиках. Строю ВКС России находится свыше 250 Су-25 в различных модификациях, ещё более 300 единиц числятся на хранении. Он претерпел ряд модернизаций и совершенствований, чтобы соответствовать современным требованиям и сохранять свою боеспособность.
17 июля штурмовик Су-25 потерпел крушение в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что «Грач» совершал тренировочный полёт и упал неподалёку от аэродрома. Лётчик погиб, у него не сработал спасательный жилет. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.