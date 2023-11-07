Почетный гражданин Московской области Борис Громов отмечает юбилей

Фото: пресс-служда админитсрации губернатора Московской области
С 1989 года стал народным депутатом СССР. Также в декабре 2003 г. вошёл в состав президиума Государственного совета Российской Федерации и стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва.
Стоит отметить, что Борис Громов 12 лет занимал пост губернатора Московской области.
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