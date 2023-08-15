Почетный гражданин Подмосковья Евгений Усков празднует свой день рождения

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
Евгений Усков прошел путь от заводского рабочего до первого замминистра промышленности Правительства Московской области. Евгений Иванович больше 50 лет проработал на благо Подмосковья, из которых порядка 30 лет занимал руководящие должности.
Постановлением Губернатора Московской области Евгению Ускову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
Читайте также:
Почти 5 тысяч человек посетили первый день второго этапа фестиваля «Город танцует в парках».
В Петербурге пройдёт фестиваль «ДачаФест».
Синоптик Тишковец пообещал аномальную жару в Москве на следующей неделе.