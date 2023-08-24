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Почетный гражданин Подмосковья Николай Доморацкий отмечает день рождения

24 августа 2023, 10:21

Фото: официальный сайт «Учебно-тренировочного центра «Новогорск»

В четверг, 24 августа, руководитель ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск», почетный гражданин Московской области Николай Доморацкий празднует свой день рождения. Ему исполняется 76 лет.

Николай Доморацкий родился 24 августа 1947 года в городе Советск Калининградской области.

Специалист возглавляет учебно-тренировочный центр с 2003 года. На протяжении многих лет учреждение предоставляет все условия для подготовки спортсменов по 32 видам спорта, является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям.

Долгое время Николай Сидорович служил в системе гражданской обороны и был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Является членом общественного Совета при МЧС России, вице-президентом Федерации хоккея на траве России.

Николай Сидорович Доморацкий награжден:
— орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, 1981;
— орденом «Знак Почета», 1988;
— Почетной грамотой Президента Российской Федерации, 2005;
— орденом Дружбы, 2008; знакомГубернатора Московской области «Благодарю», 2009;
— знаком Губернатора Московской области «За полезное», 2012;
— медалью Николая Озерова, 2012;
— знаком«За заслуги перед Московской областью» III степени, 2017;
— знаком «Отличник физической культуры и спорта», 2017;
— орденом Почета, 2019; медалью Петра Лесгафта, 2022.

Постановлением Губернатора Московской области Николаю Доморацкому 19.09.2022 присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

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Банк России: Телефонные мошенники стали активнее во втором квартале этого года
24 августа 2023, 10:47

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Во втором квартале текущего года увеличилось число атак телефонных мошенников. Об этом сообщает Банк России.
За этот период было заблокировано 276,8 тысячи телефонных номеров мошенников. В основном, звонящие представляются сотрудниками Центробанка и других российских банков.

При этом, фишинговые атаки стали встречаться реже, их число сократилось на 40% за последние четыре квартала.

Также уточняется, что Центробанк отправил информацию в Генпрокуратуру и регистраторам доменных имён о более 8 тысячах подозрительных интернет-сайтов. После проведения проверки, они будут заблокированы.

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#мошенник
#телефон
#банк россии
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Маск будет судиться с фондом Сороса из-за подавления свободы слова
Американский миллиардер Илон Маск планирует подать в суд на фонд Сороса
24 августа 2023, 10:23

Фото: istockphoto/Sundry Photography

Владелец компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намеревается подать в суд на фонд «Открытое общество»* (организация признана нежелательной в России), основанный известным финансистом и филантропом Джорджем Соросом. Причина — культивируемое организацией подавление свободы слова.
Таким образом эксцентричный бизнесмен ответил на статью журналиста Бена Скаллана, в которой говорится о том, что фонд Сороса финансирует организации, которые насаждают политику цензуры в Ирландии и Шотландии.

«Так точно. Х (бывшая соцсеть Twitter) подаст в суд, чтобы остановить это», —  написал Маск в своем аккаунте в Х.

Маска и Сороса связывает давняя взаимная неприязнь. Богатейший человек планеты в мае нынешнего года опубликовал твит, в котором утверждал, что Сорос ненавидит все человечество и сравнил филантропа с Магнето — отрицательным героем серии комиксов «Люди Икс». Отметим, что деятельность Сороса оценивается стабильно негативно из-за его финансовых манипуляций, а также причастности возглавляемых им организаций к смене власти в некоторых государствах.

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#илон маск
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Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости
24 августа 2023, 09:52

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днем независимости, обращение президента опубликовано на его официальном сайте.
«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Глава Белоруссии также напомнил, что народы Украины и РБ жили в согласии на протяжении столетий, а также заявил, что белорусская сторона готова сделать все необходимое для разрешения конфликта. 

Ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сидел в погребе в момент, когда российские войска подошли к Киеву.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
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Индийский луноход «Прагъян» выехал на лунную поверхность
24 августа 2023, 09:26

Фото: istockphoto/Elen11

Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» благополучно доставил луноход «Прагъян» на поверхность естественного спутника Земли. Он уже выкатился на лунный грунт в районе Южного полюса.
По сообщению телеканала NDTV, сразу после проверки всех систем, аппарат начнет выполнять поставленные перед ним задачи. В первую очередь луноход раскроет солнечные батареи, с помощью кабеля подключенные к посадочному модулю «Викрам». Далее он приступит непосредственно к реализации своей научной миссии. Некоторая задержка с началом работы была связана со временем ожидания того момента, когда в достаточной степени осядет пыль, поднявшаяся ​из-за прилунения посадочного модуля.

Индийская организация космических исследований уже распространила первые фотографии лунохода. На них видны колеса и аппарель спускаемой машины. Тем самым, Индия стала четвертой страной, сумевшей доставить свой управляемый аппарат на Луну. Ранее это сделали США, СССР и КНР. Однако, индусы первыми сумели спустить луноход на Южном полюсе естественного спутника Земли.

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#сша
#проверки
#индия
#ссср
#аппарат
#машины
#луна
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В четверг утром подмосковные дороги загружены на 3 балла
24 августа 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В четверг утром, 24 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 860 тыс. автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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Более 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры Мострансавто в 2023 году.

В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах.

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#мострансавто
#пассажиры
#шоссе
#крым
#минтранс
#урал
#автоваз
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В Петербурге появился стихийный мемориал в память о Пригожине
У бывшего офиса «ЧВК Вагнер» в Петербурге появился стихийный мемориал
24 августа 2023, 07:03

Фото: iStock/morrowlight

Перед зданием «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал, сообщает «Фонтанка».
23 августа в селе Куженкино Тверской области потерпел крушение бизнес-джет. Все ​находившиеся на борту погибли. Среди пассажиров был и глава «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин.

В память о ​питерском предпринимателе и других погибших в катастрофе на Зольной улице в Питере развернули стихийный мемориал. Горожане несут к месту памяти ​цветы и зажигают свечи. 

В Санкт-Петербурге в здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста, прощаясь с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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#мемориал
#санкт-петербург
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В Приморье усилен контроль за импортом рыбы перед сбросом воды с «Фукусимы»
В Приморье усилили контроль за рыбой из Японии перед сбросом воды с «Фукусимы»
24 августа 2023, 06:21

Фото: iStock/morrowlight

Представитель Приморского отделения Роспотребнадзора сообщил агентству РИА Новости о постоянном контроле радиационной безопасности рыбы и морепродуктов из Японии.
Эта мера связана с предстоящим сбросом слаборадиоактивной воды в океан со стороны оператора АЭС «Фукусима-1», компании ТЕРСО. Специалисты Примгидромета пока продолжат радиационный мониторинг в штатном режиме, не увеличивая частоту наблюдений.

В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора также заявили о радиологической проверке рыболовных уловов на Дальнем Востоке. Цель этих мер — предотвратить появление на российском рынке водных биоресурсов и продуктов из них, произведенных в Японии, с увеличенным уровнем радионуклидов.

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#специалисты
#аэс
#мониторинг
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NYP: Неизвестный купил ранчо миллиардера-педофила Эпштейна со скидкой
24 августа 2023, 05:52

Фото: iStock/sl-f

Неизвестный со скидкой купил ранчо миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, которое продавалось более двух лет. Об этом пишет NYP.
Начальная цена продажи ранчо в 2021 составляла $26 млн., однако за последующие годы она снизилась до $18 млн. При этом финальная стоимость объекта не раскрывается, как и имя нового владельца ранчо.

Ранчо Эпштейна располагается в штате Нью-Мексико, США. Миллиардер хотел превратить объект в «фабрику по производству детей», где мог бы оплодотворять девушек. Несколько пострадавших ранее рассказали, что Джеффри Эпштейн надругался над ними на территории ранчо.

Ранчо располагается в американском штате Нью-Мексико. По данным издания, Эпштейн планировал сделать из объекта «фабрику по производству детей», где он мог бы оплодотворять девушек. В прошлом несколько пострадавших подтвердили, что финансист надругался над ними на этом ранчо.

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#сша
#цена
#недвижимость
#педофилия
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Доминатрикс рассказала, как зарабатывает тысячи евро на унижениях ботаников
Daily Star: Доминатрикс из Нидерландов зарабатывает тысячи евро на унижениях ботаников
24 августа 2023, 05:23

Фото: iStock/nito100

​​В Нидерландах 32-летняя доминатрикс из Амстердама рассказала о своей работе и объяснила, с чем связана любовь ее клиентов к унижению. Об этом пишет Daily Star.
Профессиональная доминатрикс рассказала, что унижает мужчин под псевдонимом Госпожа Клеопатра и зарабатывает €80,5 тыс. ежемесячно. По ее словам, клиенты, включая состоятельных бизнесменов, готовы платить ей тысячи евро для воплощения своих сексуальных фантазий в жизнь.

«Они были ботаниками, и над ними так много издевались, что это стало их частью. Они хотят, чтобы я их унижала, иногда даже физически. Они как будто не могут отпустить эту часть своего прошлого», — цитирует издание слова собеседницы.

Клеопатра считает, что мужчины во время сеансов с ней получают огромное удовольствие и сбрасывают напряжение.

«Они как будто заново рождаются после того, как я с ними поработаю», — отметила девушка.

Кроме проведения сеансов, доминатрикс обучает навыкам доминирования других женщин.

«Люди даже не представляют, сколько исследований я провожу и как много работаю», — подчеркнула Клеопатра.

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