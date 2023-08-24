Почетный гражданин Подмосковья Николай Доморацкий отмечает день рождения

Фото: официальный сайт «Учебно-тренировочного центра «Новогорск»
Специалист возглавляет учебно-тренировочный центр с 2003 года. На протяжении многих лет учреждение предоставляет все условия для подготовки спортсменов по 32 видам спорта, является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям.
Долгое время Николай Сидорович служил в системе гражданской обороны и был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Является членом общественного Совета при МЧС России, вице-президентом Федерации хоккея на траве России.
Николай Сидорович Доморацкий награжден:
— орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, 1981;
— орденом «Знак Почета», 1988;
— Почетной грамотой Президента Российской Федерации, 2005;
— орденом Дружбы, 2008; знакомГубернатора Московской области «Благодарю», 2009;
— знаком Губернатора Московской области «За полезное», 2012;
— медалью Николая Озерова, 2012;
— знаком«За заслуги перед Московской областью» III степени, 2017;
— знаком «Отличник физической культуры и спорта», 2017;
— орденом Почета, 2019; медалью Петра Лесгафта, 2022.
Постановлением Губернатора Московской области Николаю Доморацкому 19.09.2022 присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».
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