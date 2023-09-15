Почта России предоставила возможность бесплатно отправлять посылки в зону СВО

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Почта России при поддержке Правительства РФ предоставила возможность бесплатно отправлять посылки весом до 10 кг в зону проведения специальной военной операции. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России.
Согласно сообщению, теперь во всех отделениях Почты России имеется возможность отправить посылку в зону специальной военной операции. Вес посылки не должен превышать 10 кг. В адресной строке нужно будет указать ФИО получателя, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес.
Ранее также стало известно, что клиенты Почты России теперь могут проверить посылки с наложенным платежом перед тем, как оплатить их. Такая возможность появилась после изменения Правил оказания услуг почтовой связи, утверждённого Минцифры России.
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«Для поддержания участников СВО, а также с целью поднятия боевого духа, организации их связи с близкими и родственниками, реализована возможность отправки посылок на безвозмездной основе в зоне СВО», - говорится в сообщении.
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Элина Позднякова