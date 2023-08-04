«Почта России» начнёт доставлять посылки самолётами в Грузию

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Ранее сообщалось, что «Почта России» наладила такую же доставку из Минеральных Вод в Армению. Глава дирекции «Почты России» Георгий Баутин сообщил, что необходимо налаживать почтовое сообщение со странами Закавказья, поскольку это востребовано как для бизнесменов, так и для частных лиц.
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