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«Почта России» начнёт доставлять посылки самолётами в Грузию

04 августа 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Почта России» запустила авиадоставку товаров в Грузию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Самолёты авиакомпании «Азимут» будут совершать прямые рейсы между Москвой и Тбилиси. В компании планируют ежемесячно отправлять до 60 тонн посылок, при этом, время доставки сократится на 2-3 дня.

Ранее сообщалось, что «Почта России» наладила такую же доставку из Минеральных Вод в Армению. Глава дирекции «Почты России» Георгий Баутин сообщил, что необходимо налаживать почтовое сообщение со странами Закавказья, поскольку это востребовано как для бизнесменов, так и для частных лиц.

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#авиасообщение
#доставка
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В Подмосковье продолжают обучать наблюдателей для выборов-2023
04 августа 2023, 10:10

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Дмитриева: Наблюдатель должен был квалифицирован, мы делаем акцент на компетентность.
В Солнечногорске провели обучающий семинар для подмосковных общественных наблюдателей на выборах в Единый день голосования.

На семинаре презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России. Это свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В документе пошагово расписан порядок действий наблюдателя в ходе трёхдневного голосования.
«В 2018 году коллеги из Общественной палаты РФ предложили так называемый «Золотой стандарт». Это чек-лист, в котором проанализировано всё: и выборное законодательство, и права и зона ответственности наблюдателя. Основываясь на этот документ, мы проводим обучение. Сейчас этот чек-лист оптимизируется и в него уже добавился раздел по дистанционному электронному голосованию», — сообщила Первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева.
Обучающие семинары проводятся в различных муниципалитетах и включают в себя широкий спектр тематик, необходимых для качественного обучения и подробного понимания процесса наблюдения за ходом голосования. 
«Наблюдатель должен был квалифицирован, мы делаем акцент на компетентность», — добавила Татьяна Дмитриева.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября для удобства жителей Подмосковья.

Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель Московской области, который:
— обладает активным избирательным правом;
— имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. 

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В Подмосковье продолжается прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании.
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В Центре исследования алкогольного рынка назвали самый любимый напиток россиян
Директор ЦИФРРА Дробиз назвал главный российский алкогольный напиток
04 августа 2023, 10:00

Фото: IStock/OlgaKorica

В России наблюдается рост потребления алкоголя. При этом россияне больше всего предпочитают слабоалкогольные напитки, пиво и пивную продукцию. Об этом «Радио 1» рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
По словам эксперта, главным алкогольным напитком у россиян считается пиво. В общем объёме потребления этот вид алкоголя занимает все 80%.
«Главный российский алкогольный напиток — это пиво и пивные напитки. Они занимают 80 процентов общего объёма потребления в России. Эта тенденция сохраняется на протяжении 20 лет и, видимо, останется с нами навсегда», — подчеркнул собеседник.
По оценке специалиста, в этом году пиво пьют также часто, как и в 2022 года. Потребление водки в этом году выросло на полпроцента, а вот винодельческую продукцию стали употреблять на несколько процентов чаще.
«Мы находимся в мировом тренде по потреблению алкоголя, а тренд предполагает рост потребления крепкой продукции и снижение низкоалкогольной и пивной. Мы примерно в такой же ситуации и находимся, но у нас есть свои особенности: спецоперация сократила выезд наших граждан среднего класса за рубеж, поэтому в отпуск они в основном ездят по России. Теперь алкоголь, который они пили за границей, пьют в России. В итоге мы имеем рост на несколько процентов потребление крепкой продукции и потребление на несколько процентов винодельческой продукции. Резкий рост потребления слабоалкогольных напитков, умеренный рост потребление пива и пивной продукции», — заключил Вадим Дробиз.
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#алкоголь
#пиво
#россияне
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Экс-депутату латвийского сейма грозит штраф за оскорбление русского соседа
04 августа 2023, 09:51

Фото: istockphoto/william87

Бывшему депутату латвийского сейма (парламента) Рейнису Знотиньшу грозит административный процесс о мелком хулиганстве. Ранее сам экс-депутат подал жалобу на своего русскоязычного соседа.
Скандал инициировал сам Знотиньш, сообщает издание Sputnic Латвия. На кадрах видеозаписи, которая быстро разошлось по социальным сетям, видно и слышно, как он оскорбляет своего оппонента.

«Государство — это я. Ты ватник. Вас всех нужно выгнать из страны, а русский язык — запретить!», — говорит бывший парламентарий.

Он также указал в заявлении, что сосед схватил его за горло и начал душить. Хотя на самом деле тот спокойно стоял и отвечал агрессивному политику, никак не провоцируя того на конфликт. Причем разговор велся исключительно на латвийском языке.

Приехавшие по вызову полицейские справедливо сочли виновником инцидента Знотиньша и возбудили в отношении бывшего депутата административное дело о мелком хулиганстве. Активистка Ольга Петкевич обратилась к президенту Латвии Эдгардсу Ринкевичсу с просьбой взять это дело под свой личный контроль. Кроме того, публицист Лато Лапса призвал оценить действия экс-депутата на предмет разжигания этнической, расовой и национальной вражды.

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#контроль
#полицейские
#латвия
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В Подмосковье «Социальную ипотеку» вручили еще 31 медработнику
04 августа 2023, 09:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

3 августа, в Доме Правительства Московской области вручили свидетельства по программе «Социальная ипотека» на приобретение жилья 31 медработнику, среди которых были врачи, фельдшеры и медицинские сёстры.

Программа действует с 2016 года по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

С начала действия программы порядка 1,7 тысяч медработников получили возможность на улучшение своих жилищных условий.

«Мы стараемся не только привлекать дополнительные медицинские кадры, но и поддерживать тех, кто уже работает в Подмосковье. Поэтому реализуем в Подмосковье целый комплекс мер соцподдерждки для врачей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

161 медицинский работник получит возможность приобрести собственное жильё благодаря сертификатам «Социальной ипотеки».

По программе «Социальная ипотека» участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами получатели платят только проценты по кредиту.

«В 2023 году мы вручим 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Одним из медиков, получивших сертификат на приобретение жилья стала Людмила Голованёва, которая работает врачом-акушером-гинекологом в Одинцовской больнице.

«С 2017 года я работаю в Одинцовском роддоме, пришла туда сразу после ординатуры. Каждый день мы помогаем женщинам родить ребёнка. И это, наверное, самое прекрасное, что может быть — рождение новой жизни. Сейчас я присматриваю новую квартиру ближе к роддому, чтобы была возможность быстрее добраться до работы», — добавила врач акушер-гинеколог Людмила Голованёва.

Подробнее о получении социальной ипотеки можно узнать на сайте.

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Около 460 медиков получили землю в подмосковных посёлках для врачей. 

Подмосковным учителям вручили сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке.
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#опк
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Для пострадавших при ЧС установлены дополнительные меры поддержки
Для граждан, пострадавших в результате ЧС, установлены дополнительные меры поддержки
04 августа 2023, 09:13

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) на срок до шести месяцев при определенных условиях и обстоятельствах.
С соответствующей инициативой ранее выступило МЧС России.  

В Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» внесены поправки, согласно которым, граждане, пострадавшие в результате ЧС наделяются правом на получение мер государственной поддержки. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.  

Граждане, смогут обратиться к кредитору с требованием о приостановлении договорных обязательств, предусмотренных договором займа или потребительского кредита. Срок, на который действие соглашения может быть приостановлено составляет шесть месяцев. Отмечается, что нововведении касается граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, наступившей вследствие определенных обстоятельств. Например, к условиям получения права на поддержку, будет отнесено проживание человека в помещении, которое находится в зоне ЧС, либо нарушение или утрата им имущества в результате ​таких ситуаций. 

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#поправки
#рф
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Утром 4 августа загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
04 августа 2023, 09:05

Сегодня утром пятницы, 4 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает, что на дорогах зафиксировано больше 880 тысяч автомобилей, что на 3% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Ведомство отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, М-4 "Дон", М-5 "Урал".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#урал
#пробки
#пдд
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С начала года грибами отравились 108 жителей России
04 августа 2023, 08:59

Фото: istockphoto/PIKSEL

С начала года грибами отравилось более 100 россиян. Такие данные предоставили специалисты региональных управлений Роспотребнадзора и министерств здравоохранения.
Однако пик отравлений специалисты прогнозируют на конец лета и начало осени. Именно в конце августа и начале сентября собирается больше всего грибов, передают «Известия». Причем врачи отмечают, что отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и вполне привычными и знакомыми съедобными, если нарушить правила их приготовления.

В Роспотребнадзоре напомнили основное правило при «тихой охоте»: не уверен, что за гриб, — просто пройди мимо». Пренебрежение этим простым принципом может привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Места для сбора грибов лучше выбирать подальше от автомобильных трасс, свалок, промышленных предприятий и населенных пунктов. Не стоит собирать старые, переросшие грибы. При заготовке и консервировании грибов важно соблюдать технологии подготовки и обработки, иначе в банке появятся бактерии клостридии, вырабатывающие яд ботулотоксин. Пои первых признаках отравления — тошноте, рвоте, боли в желудке, повышении температуры тела — следует немедленно вызвать скорую помощь и еще до приезда врачей принять абсорбенты.

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#отравление
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Погрузка нефти в Новороссийске после атаки ВСУ проходит штатно
Инфраструктура КТК не пострадала при взрывах в акватории Новороссийска
04 августа 2023, 08:30

Фото: iStock/ vadimrysev

Повреждения инфраструктуры КТК, находящейся под Новороссийском, отсутствуют, отгрузка нефти идет штатно. Об этом сообщила компания.
Представители КТК сообщили, что инфраструктура не пострадала и отгрузка нефти идет в штатном режиме, без изменений. 

Накануне сообщалось об атаке ВСУ на военную базу Новороссийска. В результате происшествия жертв и разрушений нет. ​В российском оборонном ведомстве ​заявили, что катера противника, которые атаковали ​военно-морскую базу, были уничтожены ответным огнем российских кораблей. 

Также, минувшей ночью ВСУ предприняли атаку БПЛА ​объектов Крымского полуострова. ​Все дроны противника были сбиты системами ПВО. 

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#пво
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В Кузбассе осудят родителей двух потерявшихся сестер
Родители потерявшихся весной в Кузбассе девочек пойдут под суд
04 августа 2023, 08:20

Фото: iStock/ Zolnierek

Родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Кемеровской области на несколько дней, пойдут под суд. Об этом сообщает СУ СК по региону.
О пропаже малолетних стало известно в мае. Сестры ушли гулять в лес, пока их родители находились дома и распивали спиртные напитки. В лесу девочки заблудились и не смогли самостоятельно выбраться.

На протяжении нескольких дней малолетние бродили по лесу без еды и воды. Родители сестер не сразу обнаружили пропажу и не предприняли оперативных мер для их поиска.

В настоящее время, девочки находятся под опекой родственников. Суд над родителями состоится в ближайшее время. Им предъявлено обвинение по статьям о жестоком обращении с детьми и оставлении в опасности, сообщили в ведомстве. 

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#суд
#лес
#обвинение
#родители
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