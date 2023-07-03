«Почта России» столкнулась с массовыми увольнениями сотрудников

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Системы начисления зарплат в «Почте России» спровоцировали массовые увольнения почтальонов и сотрудников отделений
Из-за изменений в системе начисления зарплат сотрудникам «Почты России», в организации произошли массовые увольнения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Собеседники издания заявили, что изменения коснулись правил начисления окладов и ограничения ставок. Прежние условия работы предполагали большую зарплату, так как сотрудники могли одновременно делить несколько ставок. Представители компании сообщили, что сокращать сотрудников не намерены, а изменения внесли из-за положения об оплате труда.
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Собеседники издания заявили, что изменения коснулись правил начисления окладов и ограничения ставок. Прежние условия работы предполагали большую зарплату, так как сотрудники могли одновременно делить несколько ставок. Представители компании сообщили, что сокращать сотрудников не намерены, а изменения внесли из-за положения об оплате труда.
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Анастасия Крестьянова