Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули в санаториях этим летом

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«За летний период в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением 1805 детей-инвалидов, а это свыше 3 тысяч путевок, ведь они едут в санаторий в сопровождении родителей. Вместе с тем сезон продолжается и до конца этого года оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Подмосковье, получат в общей сложности 4 тысячи детей-инвалидов», — сообщила министр социального развития Московской области Людмили Болатаева.
Одними из самых популярных санаториев стали: санатории на поверье Чёрного моря «Русь» в Анапе, «Славутич» и «Горный» в Крыму.
Для реализации этой меры поддержки было выделено 358 миллионов из бюджета региона.
Кроме того, сопровождающие детей-инвалидов могут также оформить бесплатный проезд в санаторий.
Оформить заявку на получение путёвки санаторий можно по ссылке.
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