Почти 5 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по информатике в Московской области

Экзамен по информатике стал последним в рамках основного периода. Далее стартуют резервные дни

В понедельник, 19 июня, прошел единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме, который сдавали порядка 4700 выпускников, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Для проведения единого государственного экзамена задействовали 169 пунктов на базе образовательных учреждений и 3 ППЭ на дому. За ходом экзамена следили 482 общественных наблюдателя.





Работа включала проверку знаний по программированию, алгоритмизации, средствам ИКТ и информационной деятельности. Длительность экзамена составила 3 часа 55 минут.

Выпускники узнают результаты государственного экзамена не позднее 4 июля.

С 2019 года, в соответствии с постановлением Правительства Московской области, выпускники Подмосковных школ, набравшие по двум и более учебным предметам максимальный балл ЕГЭ, получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области выпускница 11-го класса Олеся Блинова сдала ЕГЭ на 300 баллов по 3 предметам. В этом году она единственная в России с такими результатами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.