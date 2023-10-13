Почти 70% петербуржцев имеет высшее образование

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun
Опрос «Петербургского дневника» совместно с «Единой картой петербуржца» показал, что среди жителей Санкт-Петербурга 69% имеют высшее образование.
При этом, 15% имеют среднее специальное образование, 4% — среднее общее образование и столько же — неоконченное высшее образование.
Как передаёт «Петербургский дневник», 2% респондентов признались, что в настояще время находятся в процессе получения высшего образования, столько же людей заявили о том, что имеют основное общее образование.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян (41%) хотя бы иногда используют возможности искусственного интеллекта для решения рабочих вопросов. Но больше половины респондентов (55%) ответили, что ещё не до конца понимают суть работы ИИ.
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Как передаёт «Петербургский дневник», 2% респондентов признались, что в настояще время находятся в процессе получения высшего образования, столько же людей заявили о том, что имеют основное общее образование.
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Мелисса Тимофеева