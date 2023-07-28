Почти 77 процентов россиян доверяют Путину

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Результаты опроса Фонда «Общественное мнение» свидетельствуют о том, что 75% респондентов доверяют российскому президенту Владимиру Путину.
Отмечается, что опрос проводился среди совершеннолетних лиц в период с 17 по 23 июля. Респонденты отвечали на вопросы, касаемые деятельности российского лидера и уровня оказываемого доверия. Россияне были опрошены в различныъ субъектах и населенных пунктах.
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