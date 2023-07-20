Почти 80 тысяч автомобилей Lada отзывают для дооснащения

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В ведомстве назвали причину соответствующего решения. Росстандарт посчитал необходимым оснастить машины блоками управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-Глонасс». Отмечается, что автовладельцы не будут доплачивать за установку оборудования.
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