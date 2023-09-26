Почти 870 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina
«Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на обеспечение питанием с начала года», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Выплата беременным составляет 400 рублей, кормящие мамы получают 1 000 рублей, матери детей от 0 до 1 года получают 1 000 рублей, матери детей от 1 до 3 лет получают выплату в размере 600 рублей.
Оформить социальную выплату можно на сайте.
Читайте также:
В Подмосковье свыше 160 тысяч льготников уже установили электронный социальный паспорт.
В Подмосковье порядка 2 тысяч детей-сирот обрели семью.В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде.