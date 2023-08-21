Почти на 50% выполнена программа по ремонту подъездов в Дмитровском округе.

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
По этой же программе в 2022 году специалисты привели в порядок 87 подъездов многоквартирных домов.
«На данный момент ремонт завершен в 49 подъездах. Все работы ведутся под четким контролем жильцов — от цвета стен до приемки работ», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.
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