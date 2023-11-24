Почти половина россиян начали работать в возрасте до 18 лет

Фото: IStock/macniak
Согласно исследованию сервиса Авито Работа, 41% россиян впервые начали работать в возрасте 15-18 лет. Еще по 27% участников опроса заявили, что их первый трудовой опыт состоялся либо в юном возрасте 11-14 лет, либо уже после исполнения 18 лет.
Всего в опросе приняли участие больше 10 тысяч человек. 61% опрошенных отметили, что нашли свою первую работу через знакомых. 13% прибегли к поиску по объявлениям, а 6% получили помощь от университета.
Самой популярной специальностью для первой работы стала позиция разнорабочего. Её отметили больше трети респондентов (34%) по всей стране. Чаще других на позицию разнорабочего устраивались жители Красноярска (42%), Казани и Волгограда (39%). Чаще всего эту профессию в качестве первой выбирали мужчины, женщины отдали предпочтение специальности продавца.
Довольно популярными также были специальности промоутера (3%), официанта (3%) и секретаря (3%).
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Самой популярной специальностью для первой работы стала позиция разнорабочего. Её отметили больше трети респондентов (34%) по всей стране. Чаще других на позицию разнорабочего устраивались жители Красноярска (42%), Казани и Волгограда (39%). Чаще всего эту профессию в качестве первой выбирали мужчины, женщины отдали предпочтение специальности продавца.
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Екатерина Шмакова