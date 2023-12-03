Почти половина россиян не будет смотреть смотреть новогодние огоньки, показал опрос

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Согласно опросу, проведённому порталом SuperJob, 45% россиян не собираются смотреть новогодние огоньки по телевизору.
Результаты опроса, который проводился четыре года назад, показывали, что в то время от просмотра новогодних передач отказались 38% респондентов.
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