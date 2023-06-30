Почти половина россиян за последний год стала меньше отдыхать

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Webbankir: более 40 процентов россиян жалуются, что стали меньше отдыхать за последний год
Аналитики финансовой интернет-платформы Webbankir выяснили в ходе исследования, что свыше 40% граждан России за последний год стали меньше уделять времени отдыху, сообщает РИА Новости.
Кроме того, 21% респондентов выразили желание разбивать свой отпуск на более короткие периоды и отдыхать три раза в год или чаще. 18,4% опрошенных предпочли бы брать длительный отпуск один раз в год, но не менее месяца. Всего 2,9% были бы удовлетворены двухнедельным отпуском, в то время как 1,5% заявили, что вообще не нуждаются в отпуске, их устраивают праздничные и выходные дни.
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«Опрос, проведенный в июне с участием 2000 работающих респондентов в возрасте от 20 до 60 лет из различных регионов России, показал, что 56,2% россиян хотели бы иметь возможность отдыхать по две недели дважды в год. Однако в реальности такой режим отпусков соблюдает только 46,6% опрошенных. К тому же, 41% участников опроса указали на уменьшение частоты своих отпусков за последний год. При этом, 7,5% респондентов не уходят в отпуск вообще», — говорится в отчете.
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Артем Кузьмин