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Почётный гражданин Московской области митрополит Ювеналий отмечает 88-летие

22 сентября 2023, 18:18
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

22 сентября празднует день рождения Почётный гражданин Московской области митрополит Ювеналий.
Будущий священнослужитель родился в 1935 году. Ярославле. Он – выдающийся деятель Русской Православной Церкви, старейший митрополит (с 1972 года). Единственный в России здравствующий архиерей с правом ношения двух панагий и правом преднесения креста за богослужениями в пределах Московской областной епархии.

Митрополит Ювеналий более 39 лет проработал в Московской области, являясь митрополитом Крутицким и Коломенским, управляющим Московской епархией за пределами города Москвы.


С 1961 года преподавал в Московской духовной семинарии в Сергиевом Посаде. С 1982 по 2021 годы был управляющим Московской областной епархией Русской православной церкви. Решением Священного Синода ушёл на покой с выражением благодарности «за достойно понесённые в течение шести десятилетий многотрудные обязанности на разных поприщах церковного служения».

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почётный гражданин Коломны, Подольского района, Дмитрова, города Видное, Егорьевска, Зарайска и Зарайского муниципального района.

Постановлением губернатора Московской области от 3 июня 2002 года митрополиту Ювеналию было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Митино О2» открыли детсад на 235 мест
22 сентября 2023, 18:58

Фото: телеграм-канал Дмитрия Волкова

В жилом комплексе «Митино О2» в деревне Сабурово открыли детский сад «Подсолнушек» на 235 мест. Об этом сообщил глава администрации городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
«Открыли садик вместе с нашими уважаемыми жителями, мамочками, папами и коллективом учреждения. 12 групп, уютные игровые и спальные помещения, просторный музыкальный зал, благоустроенная территория – всё это составляющие комфорта для самых маленьких красногорцев», – отметил Волков.  
Он назвал открытие детсада важнейшим событием для всего микрорайона – продолжением масштабной работы по развитию социальной инфраструктуры с упором на транспортную доступность и на долгожданное завершение строительства школы.  

Волков поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за внимание к социальной сфере, строителей и жителей муниципалитета - за вовлечённость и неравнодушие. Это уже пятый садик, открытый в Красногорске в этом году. 

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#подмосковье
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Чем обернется для россиян запрет на экспорт бензина
Правительство временно ограничило экспорт бензина из России: к чему это приведет
22 сентября 2023, 18:55

Фото: istock/anatoliy_gleb

На внутреннем рынке топлива возникла острая обстановка. Власти страны ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября 2023 года. Редакция «Радио 1» расскажет, как решение правительства скажется на россиянах и изменится ли цена на топливо.

Почему ввели ограничение на экспорт бензина


Правительство России намерено стабилизировать ситуацию на рынке топлива, в связи с чем было введено временное ограничение на экспорт бензина. Такая мера позволит снизить цены для потребителей и убрать с рынка «серый» экспорт. Таким образом предложение топлива увеличится, что приведет к удовлетворению спроса и снижению цен. Введению таких мер предшествовал рост биржевых цен на бензин и дефицит топлива в регионах, что оказало влияние на полевые работы, которые оказались под угрозой из-за нехватки  горюче-смазочных материалов.


Сколько будет действовать ограничение на экспорт топлива?


 

Введение ограничения на экспорт топлива прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что меры приняты правительством своевременно и направлены на стабилизацию ситуации. По его словам, введенное ограничение не связано с опасениями социального взрыва в России. На вопрос о том, сколько меры будут продолжать свое действие, спикер Кремля ответил, что «столько, сколько этого потребует ситуация».
Он также отметил, что проблемы на топливном рынке существуют везде, ввиду его нестабильности.

Меры правительства прокомментировал первый замминистра энергетики Павел Сорокин. Он заявил, что ограничения на экспорт топлива введены бессрочно. По его словам, рычаги позволят создать на рынке переизбыток топлива, из-за чего снизится оптовая цена на него. Кроме того, он также указал на необходимость избавления от «серого экспорта» и заявил, что ощутимый объем топлива был вывезен из страны недобросовестными участниками рынка.


В Топливном союзе раскрыли, кто виноват в росте цен на дизель и бензин
В Топливном союзе раскрыли, кто виноват в росте цен на дизель и бензин

Эффективность запрета на экспорт бензина 


Ожидается, что приостановка экспорта скажется положительно не только на экономике страны, но и на опустевших нефтебазах. Сроки, которые потребуются для возвращения ситуации в прежнее русло не озвучены, однако аналитики склоняются, что длительного времени стабилизация ситуации не займет. Минэнерго не исключает, что во время действия запрета, Россия будет выплачивать какую-то компенсацию нефтяным компаниям, с которыми работа временно приостановлена.

Кроме введения запрета на экспорт бензина, правительство обсуждало и иные меры борьбы с дефицитом топлива в регионах и завышенной стоимостью. Было предложено вести список экспортеров топлива, однако инициативу не поддержало Минэкономразвития, объяснив это опасностью, ввиду введенных западных санкций. Ведомство, в свою очередь, предложило экспорт лицензировать.

Последствия запрета на экспорт бензина


По словам заместителя председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрия Гусева, введенные ограничения уже показали свои результаты: бензин упал примерно на 10%, однако, существует вероятность сокращения производства дизеля в России. Чтобы этого не произошло, требуется введение дополнительных мер и регуляторов, разработка которых, по его мнению, обязательно должна быть.
 
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#ограничения
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Подмосковье на конкурсе «Учитель года» представит преподаватель английского Назаренко
22 сентября 2023, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московскую область на конкурсе «Учитель года России 2023» в Год педагога и наставника представляет учитель английского языка Владимир Назаренко.
Торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса состоялась в Доме правительства Московской области. Старт этапу дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Самый масштабный профессиональный конкурс в сфере российского образования проводится уже в 34-й раз. 
 
Назаренко пошёл по стопам мамы и бабушки, которые всю жизнь посвятили педагогике. В 2015 году молодой человек переехал в Подмосковье из Луганска и уже восемь лет работает в Правдинской средней школе №2 Пушкинского городского округа.
«Я знаю китайский и английский языки. Всю жизнь хотел стать переводчиком, но попробовав, понял, что это не совсем мне подходит. Решил пойти в школу, и стало ясно, что я здесь надолго. У нас династия. Мои мама и бабушка - филологи. С детства я видел, какой это огромный труд, быть учителем. Считаю, что каждый педагог должен привносить в преподавание своё хобби, увлечение в работу. Я играю на гитаре и вместе с детьми на уроках мы изучаем язык, в том числе с помощью музыки. Ребята очень рады, что я здесь и пожелали максимально продуктивно провести следующий этап конкурса», – рассказал Владимир Назаренко.
В финал конкурса вышли 89 лучших учителей из всех уголков нашей страны. Они успешно прошли школьный, муниципальный и региональный этапы. Также за победу поборется победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России 2023». 
«Желаю конкурсантам получить удовольствие от процесса, наслаждаться моментом. Главный приз – это люди, которых мы встречаем на своем пути. Уверен, что такие конкурсы существуют, чтобы сотрудничать, обмениваться опытом, дружить и помогать друг другу, а не соперничать», – поделился победитель прошлого года, учитель истории школы №16 из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов
В первом туре финального этапа участники проведут «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант» и «Урок». Во втором 15 лучших конкурсантов ждут три испытания: «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». По их итогам определят победителя и призёров конкурса
 
Церемония награждения состоится 5 октября, в День учителя в Государственном Кремлёвском дворце.
         
Подмосковные педагоги становились абсолютными победителями конкурса в 2012, 2013 и 2022 годах. Они почти всегда входят в пятёрку лучших. 

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#московская область
#подмосковье
#конкурс
#учитель года
#преподаватель
#педагог
#губернатор
#андрей воробьёв
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Россиянам рассказали о предстоящих изменениях в системе высшего образования
Минобрнауки изменит правила приёма на целевое обучение
22 сентября 2023, 17:06

Фото: iStock/Drazen Zigic

Министерство образования и науки России анонсировало внесение изменений в систему высшего образования. «Аргументы недели» сообщают, что они вступят в силу в 2024 году.
Так, Минобрнауки планирует создать более гибкую образовательную систему, усилить инженерно-технические направления. Также планируется обновить перечень специальностей и направления подготовки с учётом требований рынка труда.

Также издание напоминает, что с 24 апреля текущего года был выпущен приказ о приоритетном распределении бюджетных мест в вузах по научно-техническим направлениям. Уточняется, что из-за этого нововведения сократится количество бюджета на бакалавриате, в то время как на специалитете и магистратуре, наоборот, будет заметно прибавление.

Места, финансируемые государством, прибавятся на направлениях, связанных с информатикой, программированием, информационной безопасностью, радиотехникой, а также с машиностроением и архитектурой.

При этом, ещё 36 тысяч бюджетных мест были выделены на распределение поступающих из новых регионов России.

Также с 1 мая 2024 года изменятся правила приёма на целевое обучение. Абитуриенты обязаны будут самостоятельно находить заказчика обучения, заключать с ним договор и приходить в приёмную комиссию вуза уже с готовыми документами. По завершении обучения, выпускник должен в течение трёх лет работать на заказчика. Также таким студентам больше нельзя будет переходить с одного факультета вуза на другой с сохранением бюджетной формы обучения, как это возможно сейчас. 

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#образование
#вуз
#абитуриент
#россия
#минобрнауки
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Воробьёв: подмосковное образование перенимает всё самое умное в современной педагогике
22 сентября 2023, 16:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Система образования Подмосковья будет стремиться перенять всё самое прогрессивное и лучшее в современной педагогике. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая на открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года.
«Хочу всех приветствовать, поздравить с начавшимся учебным годом. Это всегда важно, потому что в школы приходят миллионы наших детей. И мы надеемся и как родители, и как организаторы педагогического процесса, что каждый следующий год будет успешным. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в зале, за ваши профессионализм, вовлечённость и за ещё одно очень важное качество – желание искать новое и щедро делиться этим с нашими учениками. Мы с большой радостью знакомимся со всеми командами-участницами и готовы перенимать всё самое лучшее и самое умное», – отметил Воробьёв. 
Финал Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» стартовал в Подмосковье. Открытие состоялось в Доме правительства Московской области. Это самый масштабный профессиональный конкурс страны в сфере образования
«Подмосковью посчастливилось принимать конкурс в этом году, потому что наш великолепный, прекрасный педагог Дмитрий Владимирович Лутовинов одержал победу в 2022-м. Но время летит, и каждый год – это новые вызовы, новые методы, способы в воспитании и в педагогической деятельности», – отметил губернатор. 
В Год педагога и наставника конкурс проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили во всех регионах России. В финал вышли 90 лучших учителей из всех регионов страны. 

Церемония награждения состоится 5 октября в Государственном Кремлёвском дворце.

Педагоги из Подмосковья становились победителями конкурса в 2012, 2013 и 2022 годах.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#образование
#конкурс
#учитель года
#дпмо
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Подмосковный Комлесхоз рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни
22 сентября 2023, 16:36

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров на территории лесного фонда региона 21 сентября.

В пятницу, 22 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс.

В субботу, 23 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс.

В воскресенье, 24 сентября на большей части территории региона ожидается IIIкласс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Подольском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#пожар
#возгорание
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#комитет лесного хозяйства мо
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Психолог Кардиакос объяснила, когда влюбленным нужен раздельный отдых
22 сентября 2023, 16:02

Фото: IStock/NicoElNino

Больше половины россиян (66%) предпочитают проводить отпуск отдельно от своего партнёра. Одна из главных причин такого решения — это желание провести время с друзьями, говорится в исследовании Ozon Travel.
Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос рассказала в беседе с «Радио 1», что раздельный отпуск может быть полезен, когда в паре по-разному представляют отдых. Например, если девушка любит спокойный и размеренный отдых, а мужчина любит проводить время активно , может возникнуть конфликт во время отпуска.
«Мы отдыхаем, чтобы восполнить свой дефицит, и когда девушке нужно полежать, отключиться, а мужчине – провести отдых активно, возникает возможность отдохнуть раздельно. Это нужно обоим, чтобы восстановить силы. Ведь нам хочется отдохнуть максимально так, как нам нравится», — сказала Кардиакос.
Если один из партнёров всегда заботится о другом и контролирует совместный быт, то раздельный отдых тоже может быть полезен, уверена психолог.
«Если женщина выполняет все функции, связанные с заботой: стирает, готовит, убирает, то на отдыхе она будет делать то же самое. Она будет раскладывать вещи в отеле, придумывать, куда они пойдут обедать, и она так не отдохнет, потому что опять весь функционал будет на ней. То же происходит, когда партнёр избыточно подвержен критике. Например, он приходит домой, а жена ему говорит поиграть с ребенком, сходить в магазин или постоянно склоняет к каким-то делам, то желание провести время на отдыхе вместе будет ниже. Ведь ему тоже хочется расслабиться», — отметила специалист.
По словам Кардиакос, потребность в раздельном отдыхе может возникнуть и у тех пар, в которых оба партнёра работают онлайн из дома. 

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#психолог
#отпуск
#отдых
#женщина
#мужчина
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Представители Подмосковья завоевали две медали первого Чемпионата высоких технологий
22 сентября 2023, 15:58

Фото: Минобразования МО

Участники из Подмосковья взяли две бронзовые медали Финала первого международного Чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Обе награды завоёваны в компетенции «Нейросети и большие данные». Одна – на счету студента Ступинского техникума им. А. Т. Туманова Даниила Торопчин, вторая – Святослава Разумова из школы №2 города Жуковского в категории юниоров. 
 
Соревнования прошли в рамках конкурса профессионального мастерства «Профессионалы». Участие в масштабном мероприятии принимали специалисты из более чем 30 регионов России и из шести стран мира.
 
Финалисты компетенции разрабатывали обучающее приложение, которое взаимодействовало с нейронными сетями Kandinsky 2.2 и GigaChat. Помимо этого, участники создали интерфейс, позволяющий генерировать обучающие задачи с помощью нейронной сети.
 
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#подмосковье
#московская область
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Дмитрий Песков о ценах на бензин: Никаких социальных взрывов
22 сентября 2023, 15:50

Фото: istock / Jevtic

Никаких предпосылок для «социальных взрывов» из-за роста цен на топливо в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию передает агентство «Известия».
По словам представителя Кремля рынок топлива везде нестабилен, поэтому его нужно регулировать. Он также подчеркнул, что решение об ограничении экспорта бензина и дизельного топлива связано с работой правительства и оно так выполняет свои должностные обязанности. 

«Причем здесь социальные взрывы? Никаких социальных взрывов, ничего, это все очень сильно гипертрофированные формулировки», — высказался Песков.
Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Несмотря на слухи, запрет введен всем государствам, кроме стран Евразийского экономического союза. 

Ранее в Минэнерго РФ заявили об ожидании снижения цен на горючее и в опте, и независимых АЗС.

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#топливо
#рынок
#экспорт
#запрет
#дмитрий песков
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