Почётный гражданин Московской области митрополит Ювеналий отмечает 88-летие

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Митрополит Ювеналий более 39 лет проработал в Московской области, являясь митрополитом Крутицким и Коломенским, управляющим Московской епархией за пределами города Москвы.
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почётный гражданин Коломны, Подольского района, Дмитрова, города Видное, Егорьевска, Зарайска и Зарайского муниципального района.
Постановлением губернатора Московской области от 3 июня 2002 года митрополиту Ювеналию было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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