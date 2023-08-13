Почётный гражданин Московской области, военачальник Кузнецов празднует юбилей

Фото: пресс-служба правительства МО
Юбилей отмечает 85-летний советский и российский военачальник Леонтий Кузнецов.
Леонтий Васильевич Кузнецов родился 13 августа 1938 года в городе Аркадаке Саратовской области.
Является выпускником Саратовского профессионально-технического училища, Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени С.М. Кирова, Военной академии имени М.В. Фрунзе, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил имени К.Е. Ворошилова.
Трудовую деятельность начал токарем на Саратовском заводе «Серп и молот» в 1961 году. В том же году был призван рядовым на срочную военную службу. Был направлен на учебу в военное училище.
От командира взвода дослужился до командующего армией и воинского звания генерал-полковник.
В течение 7 лет являлся командующим войсками Московского военного округа. В этой должности принимал парад Победы на Красной площади 9 мая 1997 года и командовал парадами на Красной площади в 1995, 1996 и 1998 гг.
Член КПСС с 1964 года. Делегат ХХVII съезда КПСС. Награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, «За военные заслуги», многочисленными медалями.
Постановлением Губернатора Московской области от 22.10.1999 г. № 374- ПГ присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».
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Является выпускником Саратовского профессионально-технического училища, Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени С.М. Кирова, Военной академии имени М.В. Фрунзе, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил имени К.Е. Ворошилова.
От командира взвода дослужился до командующего армией и воинского звания генерал-полковник.
В течение 7 лет являлся командующим войсками Московского военного округа. В этой должности принимал парад Победы на Красной площади 9 мая 1997 года и командовал парадами на Красной площади в 1995, 1996 и 1998 гг.
Член КПСС с 1964 года. Делегат ХХVII съезда КПСС. Награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, «За военные заслуги», многочисленными медалями.
Постановлением Губернатора Московской области от 22.10.1999 г. № 374- ПГ присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».
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