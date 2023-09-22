Под Истрой построят центр реабилитации собак с бассейном

Фото: Минсельхозпрод МО
В деревне Обушково городского округа Истра в 2025 году появится реабилитационный центр для собак. Проект согласовала Мособлархитектура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, в центре оборудуют зоны ожидания, зоомагазин и помещения для мастер-классов по уходу за животными.
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Лора Луганская