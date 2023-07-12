Под Коломной заметили редких лебедей-кликунов

Фото: Минэкологии МО / Е. Горинов
«Этот вид занесён в Красную книгу региона как находящийся на грани исчезновения. Ещё недавно этот вид регистрировался только на пролёте, и только с 2006 года пара кликунов свила гнездо в Лотошине на прудах местного рыбхоза. С тех пор такое наблюдалось только в этой локации. Если кликуны начнут гнездиться и в Коломне, это станет прекрасной новостью для орнитологов и всех любителей природы», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.В заказнике «Осенка» отмечается большое видовое разнообразие пернатых. Там отмечены краснокнижные серая утка, шилохвость, большой улит, турухтан, скопа, орлан-белохвост и кулик-сорока. Все эти виды занесены в Красную книгу России.
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