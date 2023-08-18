Под Можайском снесли два аварийных больничных здания

Фото: Минимущество МО
В Можайском городском округе снесли два аварийных объектов. Ликвидированы отжившие своё здания в населённых пунктах Тропарёво и Уваровка. Об этом сообщает издание «Можайск. Новая жизнь».
В селе Тропарёво находился старый корпус Можайской центральной районной больницы, который построили ещё в 1917 году. Более 10 лет здание не эксплуатировалось и находится в полуразрушенном состоянии. Строительство нового не потребуется.
Здание в рабочем посёлке Уваровка площадью 480 кв м было построено в 1962 году и тоже использовалось в медицинских целях. Освободившиеся участки будут облагорожены.
В этом году Министерство имущественных отношений региона приняло решение о сносе шести аварийных объектов, расположенных в городских округах Лыткарино, Домодедово, Орехово-Зуево, Люберцы и Можайск.
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Здание в рабочем посёлке Уваровка площадью 480 кв м было построено в 1962 году и тоже использовалось в медицинских целях. Освободившиеся участки будут облагорожены.
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Лора Луганская