Под опекой подмосковных соцработников находятся около 4 млн жителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С профессиональным праздником соцработников поздравил губернатор Воробьёв
В сфере социальной защиты населения Московской области заняты около 18 тыс человек. Об этом стало известно на торжественном мероприятии, на котором губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил соцработников с профессиональным праздником. Он отмечается ежегодно 8 июня.
В сфере соцзащиты населения Московской области трудятся 18 тыс человек. Под их опекой находятся 2 млн жителей старше 60 лет и 1,8 млн детей.
Профессионализм работников подмосковных социальных служб отметила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил председатель правления региональной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров. Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждён инструктор по лечебной физкультуре центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Кирилл Кожевников.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье на социальные услуги выделено почти 15 млрд рублей.
«Такие праздники существуют для того, чтобы благодарить людей, которые посвятили свою жизнь, своё время, свои чувства, своё сердце тем, кому нужна помощь. Со многими из вас я встречался в разных ситуациях. Люди, которые не устают помогать, решать проблемы другого человека, всегда вызывают уважение. Есть профессиональный термин «выгорание». Уверен, что у соцработников, напротив, вырастают крылья», – сказал Воробьёв.
Профессионализм работников подмосковных социальных служб отметила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
«Московская область – особый регион. Здесь работают социальные работники новой формации, которые с уважением к людям создают для них новые возможности, новую жизнь. За минувший год мы стали почти родными, так много удалось сделать. Приёмные родители области первыми приняли детей-сирот Донбасса. Подмосковные психологи участвовали в наших реабилитационных сменах «Послезавтра» для подростков из новых регионов и с прифронтовых территорий», – рассказала Львова-Белова.Губернатор поблагодарил за труд всех, кто задействован в этой сфере, и вручил областные награды.
Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил председатель правления региональной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров. Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждён инструктор по лечебной физкультуре центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Кирилл Кожевников.
«Я занимаюсь восстановлением утраченных функций. Моя задача – научить человека пользоваться протезом. Ребята вернулись из горячих точек, и у них другое восприятие действительности. Многие переживают за оставшихся там товарищей, за погибших близких или друзей. Этот момент играет роль в реабилитации, но мы находим подход», – поделился Кожевников.Многие соцработники удостоились почётного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области», благодарностей и почётных грамот губернатора Московской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье на социальные услуги выделено почти 15 млрд рублей.
Лора Луганская