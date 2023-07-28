Под Серпуховом поселились переехавшие в Россию верующие американцы

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«Это люди среднего достатка, у которых в США были ферма или бизнес, который они продали или готовы продать и переехать или уже переехали. Это состоявшиеся люди. Почти у всех – многодетные семьи. Они верующие, причём необязательно православные, иногда не имеющие никаких корней и предков в России», – рассказал Примаков РИА Новости.По его словам, американцы, живущие под Серпуховом, считают, что Россия – это то место, где их дети «могут вырасти свободными, гармоничными, адекватными людьми с нормальной нравственной шкалой». Они хотели бы, чтобы они росли именно в такой атмосфере в России.
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