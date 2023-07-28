Под Серпуховом поселились переехавшие в Россию верующие американцы

Акция «Чистый лес» прошла в городских округах Подмосковья при участии неравнодушных жителей региона.

Акция проходила в июле. В ней приняли участие 360 неравнодушных жителей Московской области.

Акция проводилась на территории лесничеств: Бородинское, Звенигородское, Ногинское и Талдомское.



«В ней участвовали 360 человек. С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные жители Подмосковья убрали 97 кубометров мусора и 89 кубометров неликвидной древесины», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Жители убрали сухостой, валежник и мелкий бытовой мусор в лесу.



Георгий Филимонов сообщил, что начала октября намечается проведение еще 12 субботников в лесничествах Подмосковья в рамках акции «Чистый лес».

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