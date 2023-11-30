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Под Солнечногорском в рекордные сроки завершена рекультивация полигона «Поварово»

30 ноября 2023, 14:22
Фото: ООО «ОСК»

Фото: ООО «ОСК»

Рекультивация мусорного полигона «Поварово» в городском округе Солнечногорск завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«На этой неделе финишную черту преодолел объект накопленного вреда у деревни Поварово. Рекультивация бывшей свалки заняла всего год и 7 месяцев. Такого быстрого выполнения всех работ удалось добиться благодаря чёткому плану, выверенному графику и нашему контролю», – привели в пресс-службе слова главы министерства Тихона Фирсова.
Полигон «Поварово» в 12 км от Солнечногорска, работал с 90-х годов ХХ века. Его официальное закрыли в 2016 году. Однако, как отметили в министерстве, ещё несколько лет он доставлял дискомфорт местным жителям. В 2022 году стартовали работы по рекультивации объекта.

«Мы можем с гордостью сообщить, что вслед за полигонами ТКО «Талдомский» и «Заволенье» завершена рекультивация объекта накопленного вреда вблизи деревни Поварово. Это оказалось непростым трудом, однако подрядная организация выполнила свои обязательства на все 100%. Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы оставшиеся в Московской области полигоны рекультивировать так же быстро и грамотно», – добавил Фирсов.
Рекультивацию полигона проводили в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна».

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Работы по рекультивации полигонов «Талдомский» и «Заволенье» завершены
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#подмосковье
#московская область
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Ветврач Кузина: Экзотические питомцы часто болеют из-за неправильного содержания
30 ноября 2023, 14:13

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники Надежда Кузина заявила, что чаще всего экзотические домашние питомцы болеют из-за неправильных условий содержания.
«Большинство болезней экзотических животных, к сожалению, происходит из-за неправильных условий содержания. Так, если в аквариуме черепахи не будет ультрафиолетовой лампы, а в рационе – кальция, то у них может размягчиться панцирь, развиться рахит и почечная недостаточность», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Кузина.

Она отметила, что в целом москвичи заводят таких экзотических животных, как ящерицы, змеи, вараны, лягушки и жабы, вороны и редкие попугаи, а также мыши-песчанки, бурундуки, шиншиллы, кролики.

Мэр города Сергей Собянин, в свою очередь, подчеркнул, что столица также развивает направление благоустройства городской среды для домашних животных.

«Город берет на себя часть заботы. Мы развиваем инфраструктуру для долгой и здоровой жизни питомцев», – приводит utro.ru слова Собянина со ссылкой на его Telegram-канал.

Он напомнил, что в Москве действует 26 государственных ветклиник, где, к примеру, бесплатно можно вакцинировать питомца от бешенства. Кроме этого, для помощи в экстренных случаях работает выездная ветеринарная служба.

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#ветеринары
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Правительство распространило «Дальневосточную ипотеку» на Арктическую зону
30 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/Diy1

Правительство РФ распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что теперь жителям Арктической зоны России станут доступны кредиты по льготной ставке до двух процентов на строительство или покупку жилья. Саму программу также переименовали в «Дальневосточную и арктическую ипотеку».

Сообщается, что участниками льготной ипотечной программы могут стать преподаватели и медики, которые проработали в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, молодые супруги, не старше тридцати пяти лет, одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте до восемнадцати лет включительно и другие категории. Максимальная сумма льготного займа по данной ипотечной программе составит шесть миллионов рублей.

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#жильё
#правительство
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Как доход пенсионеров пересчитают с 1 декабря: кто получит две пенсии, график выплат
Экономист Гиринский: Росстат изменит методику учета дохода пенсионеров с декабря
30 ноября 2023, 13:11

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В России запустят новые методы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами, которые им будут начислены. О том, какие изменения запустит Росстат, и на какой размер выплат могут рассчитывать пенсионеры в будущем году, читайте в материале «Радио 1».

Росстат пересмотрит учет дохода пенсионеров


Росстат с первого декабря текущего года внедрит улучшенную методику статистического учета пенсионеров. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он рассказал, что новые методы позволят определить нагрузку на пенсионные выплаты в разных регионах страны для последующих индексаций.

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Все виды пенсионного обеспечения будут отображаться более детально. Это изменение регламентирует Приказ Росстата от 17 ноября 2023 года. По словам Гиринского, формы будут направляться в территориальные Социальные фонды, где будут заполняться ежемесячно. Полученные сведения будут проанализированы и сверены с теми, которые содержатся на лицевых счетах пенсионеров.       

Кто получит две пенсии в декабре 2023


Большинство россиян получат две пенсии в декабре этого года. Начисление выплат дважды за месяц станет возможным из-за новогодних праздников, которые затронут первую неделю января. В основном, изменения в сроках выплат коснется тех, кто получает пенсию в первой декаде месяца.
 


Когда повысят пенсию в России 


Пенсии в России проиндексируют с 1 января 2024 года.

Вторая, пенсия, которая придет россиянам в декабре будет больше прежней на 7,5%. Это связано с индексацией выплат, решение о которой прежде приняла Госдума. Пенсионные выплаты в среднем увеличатся на 1500 рублей. Индексация затронет всех пенсионеров. Кроме того, будут увеличены выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Кому поднимут пенсии в 2024 году


В 2024 году индексация пенсий затронет более чем 32 миллиона граждан. На 7,5% вырастут выплаты неработающих пенсионеров. Кроме того, будут повышены пенсии по старости и инвалидности. В среднем, размер страховой пенсии в 2024 году составит 23 405 рублей.

Кроме того, с начала 2024 года поднимется стоимость одного пенсионного коэффициента. Изменения также затронут пенсионные выплаты военнослужащих и правоохранителей. Их пенсии увеличатся на 4,5%.

Депутат Бессараб заявила о повышении пенсий в 2026 и 2027 годах
Депутат Бессараб заявила о повышении пенсий в 2026 и 2027 годах

График выплат пособий и пенсий в декабре 2023


На сайте Социального фонда России размещен график выплат пенсий и пособий, которые будут начислены россиянам в декабре текущего года. Пенсионеры получат выплаты 5,8,18 и 22 декабря. Если зачисления приходят по почте, то пенсии будут доставлены в зависимости от графика работы почтового отделения.

Также в начале декабря будут проведены выплаты пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. 5 декабря будет произведена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 декабря работающие родители малолетнего до 1,5 лет получат пособие по уходу за ребенком. 
 
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#пенсионеры
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#росстат
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Разработчик суперкомпьютеров может оказаться в психбольнице
Суд рассмотрит ходатайство о помещении в психбольницу ученого Сергея Абрамова
30 ноября 2023, 13:09

Фото: iStock/sudok1

Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября рассмотрит вопрос о помещении члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова в психиатрический стационар. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Как стало известно, данная мера сроком на 3 недели необходима для проведения Абрамову (включен в перечень террористов и экстремистов) «стационарной экспертизы». Заседание по этому ходатайству пройдет в закрытом режиме.

Разработчика обвиняют в финансировании экстремистской организации. На данный момент он находится под «подпиской о невыезде и надлежащем поведении». Свою вину Абрамов не признает.

Сергей Абрамов является доктором физико-математических наук, специалистом в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год ученый возглавлял Институт программных систем. 

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#мид
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#it
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В Москве пройдет «Форум проектировщиков Московской области»
30 ноября 2023, 13:05

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

«Форум проектировщиков Московской области» для проектных организаций, архитекторов и градостроителей состоится в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Форум пройдет 8 декабря в Центральном доме архитектора. Его проводят ежегодно в конце года.

«Первая сессия форума будет посвящена градостроительному анализу. <…> Мы подробно остановимся на том, что это за этап, разберем состав и содержание градостроительной концепции жилой застройки и коснемся самых распространенных ошибок при ее разработке. <…>Вторая часть будет посвящена культурным проектам, преобразующим облик городов и наполняющим территории новыми смыслами», – поделилась главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Кроме этого, в рамках форума пройдет  награждение победителей III открытого конкурса «Лучший объект социальной инфраструктуры». 

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#подмосковье
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Россияне назвали размер достойной пенсии
РБК: Ожидания россиян от пенсии на достойную жизнь выросли на 10 тысяч рублей
30 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Среднестатистические россиянине хотели бы получать пенсию в размере 59,2 тысяч рублей для поддержания нормального уровня жизни на пенсии. Об этом свидетельствуют результаты опроса «СберНПФ», пишет РБК.
В рамках опроса жители России ответили, какой размер пенсии им необходим на одного члена семьи, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни после завершения карьеры.

В среднем, россиянам необходимо в 2023 году 59,2 тыс. руб. При этом в 2020 году опрошенные называли цифру 49,6 тыс. руб.  При этом в Москве и Санкт-Петербурге оказались самые высокие требования. Москвичи хотели бы жить на 104 тыс. руб. А жители северной столицы - 83 тыс. руб. в месяц. В 2020 году - 65 тыс. и 54,5 тыс. 

При этом в Казани опрошенные назвали сумму в 72,2 тыс рублей, в Самаре – 66,7 тыс рублей. Самыми неприхотливыми оказались жители Красноярска и Омска. Им для качественной жизни требуется всего 55,7 и 46,1 тыс рублей. В Ростове-на-Дону сумма желаемой пенсии с 2020 года выросла более чем на 20 тысяч рублей, до 63,9 с 42,7 тысяч.

В опросе принимали участие жители городов с населением, превышающем 500 тысяч человек.

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#семьи
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#человек
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Стала известна дата проведения прямой линии и большой конференции Путина
Песков: прямая линия и большая конференция Путина состоится 14 декабря
30 ноября 2023, 11:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа - по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента», - заявил Песков.

Ранее в РБК уже появилась информация о том, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря.
 
Напомним, Песков уже говорил, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие. В последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре того же года.

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Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина объединят

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#владимир путин
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#информация
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#прямая линия
#песков
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В Волоколамске планируется открытие отделения «Союза женщин России»
30 ноября 2023, 11:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Отделение «Союза женщин России» откроют в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Решение было принято на собрании актива будущих участников Волоколамского отделения Союза женщин России в ДС «Лама».

«Главной задачей отделения станет взаимодействие женщин округа для решения волнующих вопросов, в том числе: помощи многодетным, поддержки участников Специальной военной операции и их семей и других социально-важных тем», — поделилась и.о. заместителя главы Волоколамского округа Марина Марнова.

Стоит отметить, что по итогам собрания руководителем союза единогласно назначили Ирину Назарову. Она будет координировать работу Союза в Волоколамском округе.

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В России рекордно снизилась стоимость красной икры
Росстат: в октябре стоимость одного кг красной икры снизилась до 6 тыс рублей
30 ноября 2023, 11:42

Фото: iStock/Darkwisper

В октябре текущего года цена килограмма красной икры в России снизилась до шести тысяч рублей, это минимум с начала 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Темпы снижения стоимости икры достигли 2,6 процента. Такое рекордное снижение зафиксировано впервые с января 2011 года. К октябрю текущего деликатес подешевел до 6 060 рублей. Такая цена стала минимальной с декабря 2022-го, тогда икра стоила 5,94 тыс рублей за кг.

В январе 2023 года стоимость красной икры составляла 6 125 рублей. Рекордом стоимости икры стала отметка в 6 315 рублей, однако уже с августа цены начали падать.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков объяснил, что причиной снижения стоимости деликатеса стали выросшие объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина. Всего с начала года было добыто более 607 тысяч тонн лосося.

На фоне удешевления спрос на икру в октябре-ноябре резко вырос. Однако эксперты считают, что перед Новым годом цены на красную икру вновь повысятся.

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