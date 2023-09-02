Под Волгоградом учительница покинула класс едва говорящих по-русски детей

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В поселке Аэропорт под Волгоградом из класса едва говорящих по-русски детей ушла классный руководитель. Кто в настоящее время учит детей и учит ли вообще — неизвестно.
Руководство классом было поручено Ирине Плотниковой, которая до этого успела выпустить только один класс начальной школы. Теперь классный руководитель покинула свой класс, хотя по-прежнему присутствует в школьном расписании как учитель информатики. Руководство учебного заведения от комментариев уклонилось. Кто будет дальше учить детей, с трудом понимающих русский язык, пока неизвестно.
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Александр Бойцов