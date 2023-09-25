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Под Волоколамском нашли останки бойцов Красной армии

25 сентября 2023, 15:33
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

Останки бойцов Красной армии нашли во время поисковой экспедиции под Волоколамском в деревне Ченцы.
Участники военно-патриотических клубов нашли и эксгумировали останки 20 бойцов Красной армии, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Один из эксгумированных бойцов имел смертный медальон, который поможет установить личность погибшего.

«В первый день подняли останки 14 человек, а на следующий день ещё 8. Точное количество погибших можно будет установить после экспертизы. Похоже, здесь находился взводный блиндаж. Мы нашли куски шинелей, одна из которых с прилипшей немецкой пулей, ремни, осенние ботинки, пуговицы, несколько монет и другие вещи», — рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Панфиловец» Сергей Бобинов.

Фрагменты одежды и личных вещей помогли установить, что бойцы принадлежали к 690-му стрелковому полку.

Удалось установить, что на погибших была осенняя одежда, а на этих территориях в октябре – ноябре 1941 года шли ожесточённые бои.

Участники экспедиции нашли солдатский медальон, в которых часто вкладывалась записка с личными данными, которые помогут установить личность.

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Как подготовить дачный участок к зиме
25 сентября 2023, 15:48

Фото: Istockphoto/Dzurag

С наступлением осени владельцы загородных домов возвращаются в городские квартиры. Однако перед грядущей зимой нужно успеть выполнить на даче несколько важных работ. Редакция «Радио 1» расскажет, что стоит сделать уже сейчас, чтобы сохранить загородный участок до весны.

Подготовить газон


Перед наступлением холодов необходимо убрать опавшие листья. В них размножаются бактерии и микроорганизмы, которые негативно скажутся на будущих посевах. Высота газона должна быть не более 3-4 см. Почву перед наступлением заморозков следует удобрить.

Защитить дачу от грызунов


Хранить крупы или другие изделия, которыми смогут полакомиться мыши, лучше в герметичных банках из стекла с плотно прилегающей крышкой. Использовать от грызунов лучше «отпугиватели», нежели отраву. За время отсутствия хозяина на даче, отравленные или угодившие в мышеловку грызуны начнут разлагаться, что приведет к росту бактерий.

Привести кровлю в порядок


Нужно заранее позаботиться, чтобы кровля не была повреждена. Крыша и дополнительные постройки должны выдержать проливные дожди и сильные ветра. Важно помнить, что проникновению воды способствует плесень и грибок, поэтому стены и потолки нужно тщательно осмотреть и при необходимости отмыть. Окна и двери не должны пропускать влагу. Дополнительно их можно утеплить пленкой или пенопластом.

Позаботиться о защите дома


Владельцы дачных участков часто переживают за свою недвижимость, при длительном отсутствии. Дачные поселки продолжают оставаться в «зоне риска». В загородном доме следует установить качественные замки, забор, решетки на окнах, сигнализацию и камеры видеонаблюдения, чтобы обезопасить свое имущество. 


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Проветрить дом

 
Пока на улице сухая и солнечная погода помещение нужно проветрить. Это обезопасит дачу от появления грибка и плесени. Также стоит обработать труднодоступные места специальным средством от бактерий.

Проверить колодец


Тем дачникам, кто имеет на своем участке колодец, рекомендовано обратить внимание на состояние воды. Если вода мутная или имеет какой-либо запах, нужно принять меры по очистке и дезинфекции. Нормализовать состояние воды можно таблетками, которые предназначены для очистки воды в бассейне.

 

Подготовить водопровод


Особенно уязвимым местом на участке в зимнее время является водопровод. Воду из труб необходимо слить, если в ней не будет необходимости зимой. Если трубы залегают под землей на небольшой глубине, их нужно утеплить. Одним из самых простых способов утепления труб является их прикрытие пенопластом. Его следует уложить поверх участка, где проходят трубы и зафиксировать кирпичами или прикопать его землей.

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Необычное тепло и дефицит дождя: синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье
Синоптик Шувалов спрогнозировал вторую волну бабьего лета в Москве
25 сентября 2023, 15:47

Фото: IStock/Elena Odareeva

Предстоящая неделя в Москве и Подмосковье будет тёплая и без дождей. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
 По словам синоптика, до середины недели в столице температура будет держаться на уровне 17 градусов, а в области – на уровне 16… 21 градусов. В восточной части региона возможны небольшие заморозки. Но в основном ночная температура будет от 3 до 8 градусов в Москве и от 5 до 10 градусов в Подмосковье.
 «Во вторую половину недели — четверг, пятницу и субботу, воздух прогреется до 20… 22 градусов тепла, и это на четыре градуса превышает обычную температуру для этого времени года», — сказал Шувалов.
По словам синоптика, минусом этой недели станет нестабильное атмосферное давление. Сначала оно поднимется на 15 миллиметров относительно средней величины и достигнет 760 мм ртутного столба, а затем резко опустится вниз к своим нормальным значениям.

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#температура
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#атмосферное давление
#москва
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В Подмосковье перед стартом отопительного сезона начались пробные пуски котельных
25 сентября 2023, 15:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области перед началом отопительного периода проводят пробные пуски котельных. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
«По правилам отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, когда среднесуточная температура воздуха фиксировалась на отметке ниже 8°С в течение пяти дней. В среднем время подключения составляет пять дней. Сначала тепло подаётся в социальные учреждения, потом в жилые дома», – рассказал Коханый, слова которого приводятся в телеграм-канале Мособлдумы.  
Сводную информацию о нормативах отопления можно найти на сайте правительства Московской области, а также ГИС ЖКХ в разделе «Информация для граждан».

С тарифами для оплаты отопления можно познакомиться на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области.

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#московская область
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Матвиенко: В целом ряде регионов РФ не хватает учебников в школах
25 сентября 2023, 15:33

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что во многих российских регионах прослеживается острая нехватка учебников в школах. Об этом она рассказала в рамках пленарного заседания.
«Есть сигналы - в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники», - пояснила Матвиенко.

По ее словам, все школы должны быть обеспечены учебниками в полном объеме. А Минпросвещения должно понять, почему сложилась подобная ситуация. Матвиенко также предположила, что пока можно использовать ряд старых учебников. При этом необходимо принимать соответствующие меры по обеспечению нормальных условия для обучения российских детей.

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В Кашире стартовал отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»
25 сентября 2023, 15:19

Фото: Минобразования МО

Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Сварочные технологии» стартовал на площадке колледжа «Московия» в Кашире. Он проходит в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Колледж представляет студент второго курса Кирилл Шевченко. Он обучается по специальности «Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки».
«До этого наш Кирилл стал победителем регионального этапа в Королёве. Тогда он был первокурсником. Сегодня у нас модуль первый – пластины. Времени даётся два часа. Кирилл должен сварить пластины за это время», – рассказала главный эксперт Анна Аниканова.  
Сам Кирилл рассказал, что к отборочному этапу национального чемпионата его готовили преподаватели Анна Аниканова и Андрей Наумов. Он признался, что стал сварщиком по примеру старшего брата Данилы. 

Итоги соревнований будут подведены в течение недели.

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«Это аморально»: В Совфеде запретили российским политикам отдыхать в странах НАТО
Сенатор Цеков осудил Нарусову за отдых в странах НАТО
25 сентября 2023, 15:18

Фото: Совет Федерации в Telegram

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков также рассказал «Радио 1», что любой российский политик должен отказаться от отдыха в недружественных странах.
 «Я считаю, что в той ситуации, в которой находится сегодня Россия, политики не имеют права отдыхать в недружественных странах, тем более в странах НАТО. Это довольно аморально выглядит на мой взгляд. На то они и недружественные», — сказал Сергей Цеков.
По мнению сенатора, политики должны выбирать для путешествий России и страны, которые считаются дружественными.

Напомним, с 18 июля по 6 августа Людмила Нарусова находилась в Испании. По словам коллег сенатора, такое поведение во время СВО недопустимо, поскольку страны НАТО фактически ведут войну против России. Кроме того, они были возмущены, что женщина не решилась объяснить причину такого поступка и просто отмалчивается, несмотря на понимание того, что её действия уже известны общественности.

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#отдых
#политика
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Владимир Путин провел встречу с генпрокурором РФ Игорем Красновым
25 сентября 2023, 15:17

Фото: сайт Кремля

Глава РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым. В рамках встречи они обсудили работу надзорного ведомства в направлениях, которые обозначил Владимир Владимирович как приоритетные. Преобладающее значение вопросов обсуждалось на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в начале весны 2023 года.

«Координируем работу правоохранительных органов по борьбе с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом. И, безусловно, все эти вопросы не решить без профессиональных кадров в прокуратуре, в том числе в наших новых регионах», – сказал Краснов. 

Игорь Краснов доложил, что граждане направили в прокуратуру примерно четыре миллиона обращений за этот год. Генпрокурор заявил, что все обращения рассматривают комплексно для выявления системности проблем, благодаря чему может снизиться социальное напряжение в обществе.

Кроме того, Краснов заявил, что ведомство тщательно наблюдает за тем, чтобы все меры поддержки военным, мобилизированным и их родственникам предоставлялись своевременно. 

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#прокуратура
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В Серпухове состоится расширенный приём жителей в формате «выездной Администрации»
25 сентября 2023, 15:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В четверг, 28 сентября в 17:00 в Васильевском центральном сельском доме культуры состоится расширенный приём жителей в формате «выездной Администрации».
Приём жителей будут вести: глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, заместители главы, руководители разных направлений Администрации, представители налоговой службы, представители органов социальной защиты населения, МосОблЕИРЦ, надзорного управления, а также представители коммунальных служб округа.

В рамках встречи жители муниципалитета смогут адресно обратиться к профильным специалистам и оперативно получить обратную связь, помощь или консультацию в решении своего вопроса. 

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#сергей никитенко
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В зону проведения СВО передали вездеход из Серпухова
25 сентября 2023, 14:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Из Серпухова в зону проведения специальной военной операции передали модернизированный вездеход ЛуАЗ-969.
О передаче вездехода в зону специальной военной операции сообщил член местной религиозной организации мусульман Серпухова Мансур Юсупов.

Специалисты провели замену двигателя, генератора, рулевой системы и увеличили клиренс, а также установили в салоне светодиодное освещение и предусмотрели возможность быстрого демонтажа сидений из кузова.

Технические решения, которые произвели специалисты, помогут оперативно перевезти бойцов или оказать первую помощь раненым.
«Автомобиль послужит хорошим подспорьем нашим ребятам для быстрой перевозки грузов по бездорожью и на пересеченной местности. Это уже второй внедорожник от местной религиозной организации мусульман, третий проходит доработку. Вместе мы сила», — рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
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#служба
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