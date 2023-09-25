Под Волоколамском нашли останки бойцов Красной армии

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
Останки бойцов Красной армии нашли во время поисковой экспедиции под Волоколамском в деревне Ченцы.
Участники военно-патриотических клубов нашли и эксгумировали останки 20 бойцов Красной армии, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.
Один из эксгумированных бойцов имел смертный медальон, который поможет установить личность погибшего.
Фрагменты одежды и личных вещей помогли установить, что бойцы принадлежали к 690-му стрелковому полку.
Удалось установить, что на погибших была осенняя одежда, а на этих территориях в октябре – ноябре 1941 года шли ожесточённые бои.
Участники экспедиции нашли солдатский медальон, в которых часто вкладывалась записка с личными данными, которые помогут установить личность.
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Один из эксгумированных бойцов имел смертный медальон, который поможет установить личность погибшего.
«В первый день подняли останки 14 человек, а на следующий день ещё 8. Точное количество погибших можно будет установить после экспертизы. Похоже, здесь находился взводный блиндаж. Мы нашли куски шинелей, одна из которых с прилипшей немецкой пулей, ремни, осенние ботинки, пуговицы, несколько монет и другие вещи», — рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Панфиловец» Сергей Бобинов.
Фрагменты одежды и личных вещей помогли установить, что бойцы принадлежали к 690-му стрелковому полку.
Удалось установить, что на погибших была осенняя одежда, а на этих территориях в октябре – ноябре 1941 года шли ожесточённые бои.
Участники экспедиции нашли солдатский медальон, в которых часто вкладывалась записка с личными данными, которые помогут установить личность.
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Алиса Сергиенко