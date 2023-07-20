Подача документов через госуслуги станет обязательной для российских вузов с 2024 года

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Накануне сообщалось, что россияне смогут подать заявку на получение званий профессора или доцента через портал «Госуслуги». Нововведение поможет упростить систему подачу документов и сэкономить время. При этом, возможность предоставить документы в традиционном виде на бумажном носителе, сохранится.
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