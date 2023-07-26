Подарки от губернатора на юбилей получили больше 35 тысяч подмосковных жителей

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Жители Подмосковья, достигшие 80-летнего возраста и выше, могут получить подарки от губернатора Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«С начала года свыше 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от Губернатора Подмосковья. Юбиляры принимают в подарок настоящий Жостовский поднос, расписанный лучшими мастерами народного промысла, которые бережно сохраняют исключительные вековые традиции и преемственность», — рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Юбилейный подарочный набор жители получают проактивно. В случае, если пожилой житель переехал в Подмосковье недавно, для получения подарка ему необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг.
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«Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере 5000 рублей», – дополнили в ведомстве.
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