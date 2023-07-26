Подарки от губернатора на юбилей получили больше 35 тысяч подмосковных жителей

Людмила Болатаева: С начала года свыше 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от Губернатора Подмосковья.

Жители Подмосковья, достигшие 80-летнего возраста и выше, могут получить подарки от губернатора Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала года свыше 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от Губернатора Подмосковья. Юбиляры принимают в подарок настоящий Жостовский поднос, расписанный лучшими мастерами народного промысла, которые бережно сохраняют исключительные вековые традиции и преемственность», — рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.



Юбилейный подарочный набор жители получают проактивно. В случае, если пожилой житель переехал в Подмосковье недавно, для получения подарка ему необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг.