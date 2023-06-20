Подать документы в вузы стало возможным на «Госуслугах»

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Абитуриенты могут подать заявление в 5 вузов по 5 направлениям
На «Госуслугах» начался приём документов в вузы без личного присутствия. Абитуриенты имеют право подать заявление в 5 вузов страны по 5 специальностям, сообщили в Минцифре РФ.
Чтобы подать заявление, нужно подтвердить учетную запись на «Госуслугах». Подать документы можно на любые формы обучения: платное, целевое, по программам бакалавриата, специалиста, а также на второе высшее образование.
В 2023 году к сервису подключили 1022 российских вуза. Поступающим на бюджет необходимо подать документы до 25 июля, на платное — не позже 20 августа, пишет «Комсомольская Правда».
Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования. «Коммерсантъ» пишет, что в российских школах, возможно, появятся учителя без высшего образования. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на прошедшем ПМЭФ.
Министр Кравцов допустил возможность набора в школы учителей, которые будут преподавать с 5 по 9 класс, в системе среднего профобразования.
Чтобы подать заявление, нужно подтвердить учетную запись на «Госуслугах». Подать документы можно на любые формы обучения: платное, целевое, по программам бакалавриата, специалиста, а также на второе высшее образование.
Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования. «Коммерсантъ» пишет, что в российских школах, возможно, появятся учителя без высшего образования. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на прошедшем ПМЭФ.
Министр Кравцов допустил возможность набора в школы учителей, которые будут преподавать с 5 по 9 класс, в системе среднего профобразования.
Мария Фирсова