Подать ходатайство для награждения Знаком отличия правозащитники могут до 1 ноября

Фото: пресс-служба Ирина Фаевской
До 1 ноября жители Подмосковья могут подать ходатайства на участие в отборе претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Принять участие в отборе могут все желающие, которые на добровольных началах занимаются активной общественной деятельностью по защите прав и свобод человека, волонтёрством, правовым просвещением и развитием институтов гражданского общества.
Она добавила, что в 11-й раз награждение состоится в декабре и будет приурочено к празднованию Международного дня защиты прав человека.
Чтобы принять участие в отборе претендентов на награду, необходимо направить ходатайство о награждении и нужные документы на почтовый адрес государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат»: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.
Также можно направить документы по электронной почте upchmo@mosreg.ruв не позднее 1 ноября.
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«Это очень хорошая история, когда людей, которые ведут активную правозащитную деятельность и помогают находящимся в трудной жизненной ситуации, можно поощрить. Приглашаю к участию в отборе претендентов на награду юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан», – сказала Ирина Фаевская.
Чтобы принять участие в отборе претендентов на награду, необходимо направить ходатайство о награждении и нужные документы на почтовый адрес государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат»: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.
Также можно направить документы по электронной почте upchmo@mosreg.ruв не позднее 1 ноября.
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Лора Луганская