Подать запрос в подмосковный фонд пространственных данных теперь можно онлайн

Фото: Мингосуправления и ИТ МО
Новая услуга появилась на подмосковном портале госуслуг. Желающие получить материалы из фонда пространственных данных региона могут подать заявление в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Форма запроса очень простая, заполнение займёт всего несколько минут. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале.
Пространственные данные содержат информацию о природных, искусственных и других объектах – зданиях, сооружениях – и явлениях, местоположение которых можно определить. В фонд включены пространственные данные, полученные в результате геодезических работ, аэро- и космических съёмок. Это сведения о состоянии ландшафта, особенностях местности, объектах недвижимости и так далее. Такие данные могут понадобиться для строительства, развития территорий, исследования окружающей среды.
Предоставление пространственных данных и материалов, содержащихся в фонде пространственных данных Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы оформить заявление, нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
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Пространственные данные содержат информацию о природных, искусственных и других объектах – зданиях, сооружениях – и явлениях, местоположение которых можно определить. В фонд включены пространственные данные, полученные в результате геодезических работ, аэро- и космических съёмок. Это сведения о состоянии ландшафта, особенностях местности, объектах недвижимости и так далее. Такие данные могут понадобиться для строительства, развития территорий, исследования окружающей среды.
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Лора Луганская