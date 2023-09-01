Подъездную дорогу к новому Технолицею Долгих сдали на год раньше срока

В День знаний, 1 сентября, открылось движение по одной из подъездных дорог к новому образовательному кластеру на базе нового техлицея им. В.И. Долгих протяженностью 3,3 километров.
Движение по подъездной дороге к новому образовательному кластеру на базе нового техлицея им. В.И. Долгих открылось со стороны улицы Ленина (с. Павловская Слобода), сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Специалисты оборудовали две паровозные зоны. до конца текущего года специалисты завершат обустройство третей паковки и благоустроят прилегающих территорию.
Кроме того, в октябре этого года завершится строительство кольцевой развязки на улице Ленина.
Специалисты скоро приступят к строительству автодороги от федеральной трассы М-9 «Балтия» протяженностью 4,6 км, 3-х мостов через реку Беляну и реконструкции развязки на пересечении с Новорижским шоссе.
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Специалисты скоро приступят к строительству автодороги от федеральной трассы М-9 «Балтия» протяженностью 4,6 км, 3-х мостов через реку Беляну и реконструкции развязки на пересечении с Новорижским шоссе.
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Алиса Сергиенко