Подготовка к осенне-зимнему сезону в Подмосковье идёт с опережением графика

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье ведётся опережающими темпами. Об этом министр энергетики Московской области Александр Самарин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
«Подготовку мы должны завершить до 15 сентября. На сегодня при плане подготовки в 30% мы подготовили в среднем по области уже 41%. Закончили работы по подготовки к зиме 891 котельная, порядка 15 тыс многоквартирных жилых домов. Работы коснулись более 2 млн граждан», – уточнил министр.Самарин добавил, что в подготовке к осенне-зимнему периоду среди муниципалитетов лидируют Красногорск, Мытищи, Истра, Богородский городской округ и Долгопрудный, где работы выполнены на 100%. А вот городским округам Пушкино, Шатура, Лобня и Звёздному городку, по словам министра, надо подтянуться. Он поручил главам муниципалитетов взять этот вопрос на контроль.
«Там в эту зиму была очень сложная ситуация. У нас запланирован ремонт 74 объектов, финансирование составляет 584 млн рублей. По показателям мероприятий и процедурам мы идём в графике», – сказал Самарин.Представители подмосковного Минэнерго каждую неделю выезжают в Химки и контролируя ход работ. Сейчас из 20 участков сетей, ремонт которых пообещали жителям, работы выполнены на восьми. На 12 работы продолжаются.
Проблемы с подачей тепла были и в городском округе Солнечногорск. В 2023 году там отремонтируют 66 объектов, в том числе в деревне Ложки. Там в сентябре завершат капремонт блочно-модульной котельной. А в рабочем посёлке Менделеево провели промывку теплосетей и отремонтировали систему химической подготовки теплоносителя.
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Лора Луганская