Подготовку к отопительному сезону в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы запланировали с Газпромом масштабный ремонт систем теплоснабжения в Воскресенске, Солнечногорске и Химках», – сказал глава региона в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.Сейчас готовность системы теплоснабжения в Подмосковье превышает 80%.
«Модернизация системы ЖКХ включает не только новые котельные. Неправильно было бы думать, что речь идёт лишь о переходе с мазута на газ или с неэффективного газового котла на современный, более мощный. Нет, это, прежде всего, замена сетей, что требует огромный ресурсов, как финансового, так и трудового. Какие котельные мы бы не ставили при дополнительной нагрузке на сети, а каждый новый дом и микрорайон – это дополнительная нагрузка, они должны соответствовать всем необходимым требованиям, – сказал Воробьёв.Он признал, что зимой в некоторых городах возникали проблемы с системами теплоснабжения, но сейчас реализуется большая концессия с Газпромом, которая позволяет модернизировать котельные. Всего их в Подмосковье – 2,7 тыс.
К отопительному периоду уже подготовлено более 2,2 тыс котельных. Также в норму приведут свыше 1,4 тыс центральных тепловых пунктов, более 43 тыс трансформаторных подстанций, 160 тыс км электросетей, 11 тыс км теплосетей и 60 тыс км газопроводов. Помимо этого, будет создан запас жидкого топлива из более чем 35 тыс тонн.
«Все краткосрочные программы ремонтов у нас идут неплохо. Общий объём исполнения составляет 99,9%. Есть муниципалитеты, которые выполнили план уже полностью – это Коломна, Королёв, Орехово-Зуевский и Балашиха. Что касается более длительных программ, инвестиционных, то здесь в числе лидеров – пять городских округов: Подольск, Лыткарино, Сергиево-Посадский, Раменский и Солнечногорск», – доложил министр энергетики Московской области Александр Самарин.На особом контроле – подготовка к отопительному сезону в городских округах Химки, Солнечногорск и в посёлке Лопатинский городского округа Воскресенск. Прошлой зимой оттуда поступало много жалоб из-за большого количества аварий. Вместе с Газпромом» в этих муниципалитетах отремонтируют 120 объектов более чем на 2 млрд рублей.
В полном объёме подготовка к зимнему сезону в Подмосковье должна закончиться до 15 сентября.
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