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Подлодка «Можайск» впервые вышла в море на ходовые испытания

25 августа 2023, 14:58

Фото: Объединённая судостроительная корпорация

Новая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» впервые вышла в море для прохождения ходовых испытаний. Об этом сообщает «Российская газета». Ровно два года назад в Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию закладки субмарины.

Подлодку спроектировали в ЦКБ «Рубин». Она относится к третьему поколению дизель-электрических подлодок. Судно спустили на воду 27 апреля этого года. В церемонии приняла участие президент благотворительного фонда «Исток», председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова. Она стала крёстной матерью субмарины, названной в честь подмосковного Города воинской славы.

Согласно информации в СМИ, планируется, что «Можайск» доберётся до Владивостока в следующем году и войдёт в состав Тихоокеанского флота. А торжественное поднятие военно-морского флага на субмарине намечено провести в декабре.

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#можайск
#флот
#вооружение
#подмосковье
#московская область
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Доступ к могиле Шатунова ограничат
Доступ к могиле Юрия Шатунова ограничат на неделю
28 августа 2023, 04:35

Фото: iStock/David_Bokuchava

С 30 августа по 6 сентября посещение могилы артиста Юрия Шатунова будет временно ограничено. Информация об этом опубликована в Telegram-канале певца, который администрирует его вдова Светлана.
Дополнительно указано, что в указанный период будет осуществляться установка памятника, в связи с чем фанатов попросили также не появляться на кладбище, чтобы не затруднить работы.

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#памятник
#кладбище
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Стало известно, на что чаще всего копят россияне
Россияне чаще всего копят на финансовую «подушку безопасности»
28 августа 2023, 04:21

Фото: iStock/Jinda Noipho

Россияне чаще всего откладывают сбережения на автомобили и финансовую «подушку безопасности». Реже граждане РФ копят на недвижимость и новую технику, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования Сбербанка.
«Чаще всего, открывая вклад, люди думают о формировании финансового резерва — такая цель фигурирует в названиях вкладов более чем у 2 миллионов вкладчиков банка», — говорится в публикации.

Второе место заняла мечта россиян об автомобиле. На эту цель копят более 630 тыс. вкладчиков, свидетельствует исследование.

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#россияне
#накопления
#сбербанк
#сбережения
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В Совфеде поддержали ужесточение ответственности за нарушение ПДД с самокатом
Клишас поддержал ужесточение ответственности за нарушение ПДД для самокатов
28 августа 2023, 03:41

Фото: istockphoto/michal-rojek

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил использования самокатов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Клишаса, без увеличения уровня ответственности нельзя решить проблему нарушений на самокатах.

«Хорошо, что данная проблема привлекла внимание коллег из Думы», — подчеркнул он.
В заключение, он подвел итог, утверждая, что вопрос требует немедленного решения.

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#запрет
#самокат
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В России захотели увеличить расстояние от свалок до аэропортов
Минтранс планирует скорректировать минимальную дистанцию от свалок до аэропортов
28 августа 2023, 02:03

Фото: istockphoto/Perytskyy

Российское Министерство транспорта рассматривает возможность пересмотра минимально допустимого расстояния между свалками и аэропортами, указано в письме ведомства, адресованном Общероссийскому объединению пассажиров, пишут «Известия».
Ранее в этом году правительство установило, что мусороперерабатывающие объекты могут находиться на расстоянии 10 и даже 7,5 километров от взлетно-посадочных полос, при условии, что они эффективно препятствуют присутствию птиц. Однако операторы аэропортов и общественные активисты считают, что такое решение увеличивает риск столкновения самолетов с птицами. Эксперты в авиационной сфере призывают вернуться к предыдущей норме, согласно которой минимальное расстояние от свалки до аэропорта должно составлять не менее 15 километров.

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#подмосковье
#свалки
#правительство
#тбо
#эксперты
#активисты
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Школьникам во Франции запретят ношение мусульманской одежды
TF1: власти Франции планируют запретить ношение мусульманской одежды в школах
28 августа 2023, 01:21

Фото:istockphoto/dragana991

Министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь в интервью телеканалу TF1 заявил о намерении запретить в школьных учреждениях страны абаи, или традиционные мусульманские женские одежды, которые полностью закрывают тело.
Атталь подчеркнул, что французские школы основаны на принципах светскости и что религиозная принадлежность учеников не должна быть видна при входе в классную комнату. Он также сообщил, что на следующей неделе планируется обсудить с школьными руководителями детали внедрения данного запрета.

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#школы
#видео
#религия
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Москвичей предупредили о тумане
В Москве в ближайшие часы и до утра понедельника ожидается туман
28 августа 2023, 01:13

Фото: iStock/Rhys Leonard

В ближайшее время в Москве прогнозируется туман, который должен рассеяться к 9:00 утра понедельника. Об этом информирует телеграм-канал московского комплекса городского хозяйства.
«Согласно прогнозам погоды, ожидается ухудшение видимости в пределах 200-700 метров. Призываем водителей к повышенной осторожности, соблюдению скоростных ограничений и дистанции между автомобилями», — говорится в заявлении.
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#заморозки
#москва
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Стали известны планы Путина на 1 сентября
Президент Путин 1 сентября посетит мастерскую управления «Сенеж» «Ведомости»
28 августа 2023, 01:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября планирует посетить мастерскую управления «Сенеж». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
В публикации говорится, что основные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в «Сенеже». В том числе, возможно общение с участниками проектов, обучающимися в «Сенеже». Президенту также продемонстрируют новые построенные корпуса.

При этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить «Сенеж» 1 сентября, ответил: «Сообщим своевременно».

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#владимир путин
#мероприятия
#дмитрий песков
#рф
#1 сентября
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Сбежавшего с автоматом из зоны СВО контрактника отправили в колонию
«Коммерсант»: контрактника Чурюмова приговорили к 5,5 года колонии за побег из зоны СВО
28 августа 2023, 00:18

Фото: iStock/BrianAJackson

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение Севастопольского гарнизонного суда, который приговорил военнослужащего по контракту Данилу Чурюмова к пяти с половиной годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом информирует «Коммерсант».
Согласно материалам дела, в январе 2023 года Чурюмов с автоматом Калашникова без разрешения покинул свой пост в районе специальной военной операции в Херсонской области и направился в Крым. Оставленное им оружие впоследствии было обнаружено рядом с дорогой на территории, где он должен был находиться на дежурстве.

Чурюмов пытался пройти через контрольно-пропускной пункт в Армянске в гражданском наряде, но был задержан и передан военной полиции. Первоначально Чурюмов оспаривал обвинения и приговор, но затем публично раскаялся, предложив продолжить службу после предоставления отпуска. Его адвокаты утверждали, что Чурюмов ушел из-за полученной травмы и нужды в уходе за больной матерью. Тем не менее, Южный окружной военный суд счел первоначальный приговор обоснованным и не изменил его.

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#травмы
#крым
#операции
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ISRO: Индийский аппарат передал первые данные с Луны
27 августа 2023, 23:30

Фото: iStock/mikiell

Индийский аппарат передал с Луны первые данные. Отмечается, что почва Луны оказалась горячей, пишет ISRO в соцсети X (бывшая Twitter).
«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — цитирует Press Trust of India слова представителя ISRO Би Дарукеша.

Индийский луноход «Прагьян» ранее совершил первую поездку по поверхности Луны, сойдя с посадочного модуля «Чандраян-3».

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#температура
#луна
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Достижения.рф