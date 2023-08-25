Подлодка «Можайск» впервые вышла в море на ходовые испытания

Фото: Объединённая судостроительная корпорация
Новая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» впервые вышла в море для прохождения ходовых испытаний. Об этом сообщает «Российская газета». Ровно два года назад в Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию закладки субмарины.
Согласно информации в СМИ, планируется, что «Можайск» доберётся до Владивостока в следующем году и войдёт в состав Тихоокеанского флота. А торжественное поднятие военно-морского флага на субмарине намечено провести в декабре.
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