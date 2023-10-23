Подмосковье будет сотрудничать с Китаем в туризме и культуре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Андрей Воробьёв отметил, надеется на сотрудничество с Китаем в следующем году в сферах туризма и культуры. Об этом губернатор Подмосковья заявил на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Помимо экономике, важное направление – всё, что касается образования и культуры. После визита в Китай президента Владимира Путина было решено посвятить предстоящий Год культуры в России этой стране», – сказал глава региона.Ранее Воробьев заявлял, что во время поездки делегации области в Китай была достигнута договорённость о том, что учителя из КНР будут преподавать иностранный язык подмосковным школьникам.
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Лора Луганская