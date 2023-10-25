Подмосковье будет укрыто снегом: жителям московского региона пообещали снегопады

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Первые снегопады придут в столичный регион уже в конце этой недели. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1», высота снежного покрова к выходным составит восемь сантиметров.
«Поздно вечером или в ночь на пятницу подойдёт зона снегопадов. Снег будет идти всю пятницу, и к концу дня у нас будет от шести до восьми сантиметров снега, будет белым-бело. В субботу немного ситуация поменяется: будет мокрый снег с дождём и совсем небольшое повышение температуры. При этом, ожидается довольно неприятный восточный ветер», — сказал синоптик.Снег пролежит в столице и регионе до понедельника, заметил специалист. По его данным, уже во вторник и среду в Москву и Подмосковье придёт небольшое потепление.
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