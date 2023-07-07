Подмосковье и ДНР обменяются опытом в работе с молодёжью

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Подмосковье и Новоазовский район ДНР будут вместе работать в сфере молодёжной политики и волонтёрства. Сотрудничество и обмен опытом делегация подмосковного «Доброго дела» и представители регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций обсудили с главой Новоазовского района Василием Овчаровым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ДНР представители нашего министерства и «Волонтёры Подмосковья» ездят регулярно более года. В основном мы сотрудничали в оказании гуманитарной помощи местным жителям и отработке адресных запросов. Но сейчас решили, что необходимо расширить формат сотрудничества. В Подмосковье очень активные волонтёры, у нас проходит много мероприятий для молодёжи, в том числе, по патриотическому воспитанию. С удовольствием поделимся с коллегами опытом», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.В Подмосковье работают 67 молодёжных центров и 171 движение. Для подростков, которым интересна военно-патриотическая работа, открыто шесть домов Юнармии. В каждом округе организован волонтёрский штаб. Кроме того, на территории области функционируют 122 пункта сбора гуманитарной помощи.
«Мы обязательно совершим ответный визит в Подмосковье, чтобы посмотреть, как устроена работа на месте. Планируем и поездки в регион наших молодых активистов. Ещё хочется посетить центры сбора гуманитарной помощи, где для нас собирают необходимые товары, и сказать спасибо волонтёрам и неравнодушным жителям», – отметил Овчаров.Подмосковье не в первый приглашает ребят из Донбасса на свои мероприятия. Так, сейчас в межрегиональных военно-патриотических сборах участвует делегация Луганска.
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Лора Луганская