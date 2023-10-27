Подмосковье лидирует по числу проектов комплексного развития территорий

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Московская область лидирует по числу проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В Регионе реализуется около 60 проектов КРТ, 15 из которых согласованы за первые три квартала 2023 года.
Одним из таких КРТ является мытищинский ЖК «Катуар». На его территории в 2022 году открыли детский сад на 225 мест, а в этом году начали строительство школы на 1100 человек. Школу планируют отдать в эксплуатацию в 2024 году.
Также на территории ЖК будет открыт собственный медицинский центр с новейшим оборудованием площадью 250 квадратных метров.
Стоит отметить, что на 2026-2027 год запланировали запустить торгово-развлекательный центр на территории жилого комплекса «Катуар».
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Одним из таких КРТ является мытищинский ЖК «Катуар». На его территории в 2022 году открыли детский сад на 225 мест, а в этом году начали строительство школы на 1100 человек. Школу планируют отдать в эксплуатацию в 2024 году.
Стоит отметить, что на 2026-2027 год запланировали запустить торгово-развлекательный центр на территории жилого комплекса «Катуар».
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Мира Полтева